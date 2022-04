ABOUBACAR SOUMAH : « Je ne suis pas d’accord avec ce qu’on fait subir à Cellou Dalein Diallo »

Après la destruction de l’ancien domicile de Cellou Dalein Diallo de Dixinn par le CNRD, le gouvernement transition, par son ministre de l’éducation nationale, Guillaume Hawing, a procédé à la pose de la première pierre le samedi 09 avril dernier pour la construction d’une école primaire moderne de 18 salles de classe sur les lieux. Sur la liste des invités pour cette cérémonie qui avait réuni plusieurs personnalités, figurait le nom d’Aboubacar Soumah, président du parti Guinée pour la Démocratie et l’équilibre (GDE). Une invitation que ce dernier n’avait finalement pas honorée

Invité à s’expliquer par nos confrères de Fim FM sur son absence au cours de cet événement, l’ancien maire de Dixinn explique : « Parce que, je ne suis pas d’accord avec ce qu’on fait subir à Cellou. Ça ne me convient pas ! Je ne dis pas que Cellou Dalein a raison, mais je sais que Cellou Dalein a acheté cette maison de façon régulière ».

Pour l’ancien député, cette décision du CNRD qui a conduit à la destruction du domicile de Cellou Dalein Diallo risque d’entraîner non seulement des « précédents très graves pour le pays. », mais aussi de compromettre le bon déroulement des journées d’assises nationales qui commencent justement ce lundi, et durant lesquelles on est censé se dire la vérité et se pardonner. « Au moment où on est en train de demander à ce qu’on se dise les vérités, qu’on se pardonne, au même moment, on est en train de commettre de l’injustice. On est en train de violer les lois de la République. On est en train de violer les Droits de l’Homme. Je me demande comment ces assises auront des résultats. Elles risque de ne servir à rien » s’est inquiété le leader du parti GDE

Aliou Nasterlin