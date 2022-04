Justice : Zakaria Koulibaly extrait de la maison centrale (avocat)

L’information a été donnée ce lundi 11 avril par Me Sidiki Bérété lors de la conférence de presse animée les avocats chargés de défendre Kassory et les autres ministres de son gouvernement placés sous mandat dépôt à la maison centrale.

Selon Me Sidiki Bérété, « l’ancien ministre des Hydrocarbures, Djakaria Koulibaly, a été extrait de prison pour être entendu par les juges d’instruction de la CRIEF. Les avocats ont décidé de ne pas l’assister. Puisque selon eux, il y a eu beaucoup d’irrégularités ».

Par ailleurs, Me Sidiki Bérété précise : » à partir du moment où il y a eu procès-verbal de comparution en flagrance, on est devant la juridiction de jugement. Maintenant, ils viennent de réorienter et organiser un pool de juges d’instruction. Djakaria Koulibaly est extrait maintenant pour être entendu par ce pool. Mais aucun avocat ne viendra l’assister. Parce que nous ne viendrons pas assister cautionnant la violation du droit. On est ferme. On attendra devant la juridiction du jugement. C’est cette dernière qui doit peut-être réorienter. Parce que même quand il fait la lecture de l’article 462, le procureur requiert l’ouverture d’une information. Ça, ce n’est pas le réquisitoire introductif. Il doit requérir, il doit demander. Il doit demander à qui ? C’est devant un juge. Donc ça c’est aussi simple que ça. Monsieur Djakaria Koulibaly est là. Pour le moment, la défense suspend sa participation. On ne va pas essayer d’assister au spectacle pour faire plaisir aux hommes du coup d’Etat. »

Balla Yombouno