ÉDUCATION: vers le recrutement des enseignants contractuels

Le mouvement syndical guinéen était face à la presse ce lundi, 11 avril 2022. L’objectif de cette rencontre était d’expliquer à la presse guinéenne le processus qui a abouti à la signature d’un accord tripartite avec le gouvernement.

En marge de cette rencontre, la secrétaire générale du Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée (SLECG) a indiqué que le gouvernement va donner la priorité aux enseignants contractuels lors du prochain recrutement à la fonction publique. « ces jeunes volontaires ont sauvé le système éducatif guinéen sous les jets de pierres, d’injures et tant d’autres. Parce qu’on était là pendant les grèves perpétrées. Dans les conditions normales, n’eut été le statut général de la fonction publique qui dit que pour entrer à la fonction publique il faut obligatoirement passer par un concours, ce qui serait normal, c’était de faire une évaluation sur le terrain pour savoir qui est ce qu’il faut garder ou qui est ce qu’il faut remercier mais ces enseignants contractuels que je connais là n’auront pas peur face à un concours », a indiqué Kadiatou.

La secrétaire générale du SLECG a insisté sur le caractère formel du dit recrutement. Et ça va concerner les sortants des ENI, de l’ISSEG.

« On sait que ce n’est pas normal de fermer un concours mais pour une exception, on a pris une mesure exceptionnelle pour que ces jeunes soient récompensés pour ce qu’ils ont fait pour ce pays. Pour nous, c’est un concours purement formel. Ce sont des sortants des ENI, de l’ISSEG, qui connaissent déjà l’enseignement et qui sont en classe depuis 4 à 5 ans », a expliqué la secrétaire générale du Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée.

N’Famoussa Siby