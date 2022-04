Fête de pâques: les religieux de Kankan appellent à l’unité nationale

Après quarante jours de prière, de jeûne et de partage, les chrétiens du monde célèbrent la plus grande fête de la foi chrétienne. A cette occasion, les religieux ont invité les fidèles à promouvoir la paix et l’unité nationale dans notre pays.

C’est dans une cathédrale Notre-Dame des victoires et de la paix de Kankan archi- comble que les fidèles chrétiens catholiques ont célébré la fête de Pâques marquant la résurrection de Jésus christ. Une occasion pour les fidèles de témoigner la gloire de Dieu qui a envoyé selon les sainte écriture son fils pour sauver le monde. Dans son homélie du jour, Monseigneur Alexis Aly Tagbino, évêque du diocèse de kankan a rappelé que la Pâques de 2022 est une opportunité à saisir pour consolider l’unité nationale entre les guinéens. : « la coïncidence de 2022 n’est pas un fait du hasard. Un mois après le début du carême chrétien, nous avons cheminé avec nos frères musulmans qui traversent le ramadan. Et c’est en ce moment que nos autorités ont aussi choisis pour lancer les assises nationales. Profitons bien de cette volonté de Dieu pour faire la paix et promouvoir l’unité nationale. Rien ne peut se faire dans ce pays tant que nous ne sommes unis ».

A l’église protestante évangélique de Kankan, le message du révérend Pasteur Joel Moriba Onivogui était presque le même : « Profitons bien car Jesus est aussi un un maître de la paix pour être unis et solidaire dans notre pays ».

Après donc 2022, les chrétiens se donnent rendez-vous pour 2023 pour un autre temps de carême.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com