Kassory Fofana traité de « voleur » par les dockers du port de Conakry

S’il a certes ses partisans, l’ancien premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana, a également des contempteurs. Le procès en référé qui s’est brièvement ouvert ce mardi à la CRIEF a donné l’occasion à cette seconde catégorie de se faire entendre. Constitués de dockers évoluant au port autonome de Conakry, les détracteurs de l’ancien PM se sont en effet massivement mobilisés dans les environs pour faire entendre des slogans peu flatteurs pour Ibrahima Kassory Fofana.

Plutôt remontés, les dockers n’ont pas fait de cadeau à l’ancien premier ministre. Ils l’accusaient de « détournement ». Encore qu’ils n’en voulaient pas qu’à ce dernier. « On demande la justice. On doit le juger et le condamner. On est tous des Guinéens et personne n’est au-dessus de la loi », déclarait ainsi un jeune docker.

Un autre de renchérir « Kassory est l’ennemi de la Guinée ».

Puis, puis en chœur, ils entonnaient le slogan : « Kassory voleur ! Kassory voleur !».

Quelque peu agacés par ces attaques, des militants de l’ancien parti au pouvoir qui s’étaient réunis devant le siège de la CRIEF avaient voulu riposter. Mais ils en ont été dissuadés.

N’Famoussa Siby