Kaba Diawara se défend sur le cas Morlaye Sylla

De passage ce mardi 26 avril 2022, chez nos confère de CIS médias dans l’émission “soirée de sport”, Kaba Diawara a été amener à se prononcer sur le cas de Morlaye Sylla, le jeune joueur du Horoya AC. Un joueur auquel il ne donnerait assez de temps de jeu au sein de l’équipe nationale du Syli.

Aux supporters qui accusent le sélectionneur guinéen de ne pas donner sa chance à Morlaye Sylla, Kaba Diawara a voulu donner une réponse des plus claires. Et celle-ci se résume au fait que le talent de Morlaye doit être relativisé. En effet, à en croire Kaba Diawara, même si le joueur évolue dans le club leader de la Guinée, il a encore beaucoup à prendre. « J’ai connu Morlaye Sylla lorsqu’il était avec les U16 au Chili en 2016, ensuite les U20 en Corée », dit-il. Toutefois, tient-il à souligner : « Quand tu es dans une équipe où elle est toujours championne sur le plan local, c’est différent de l’équipe nationale. Je pense qu’il est dans un club où il y a moins de concurrence, donc ça ne lui permet pas d’être devant des joueurs qui jouent des grandes compétitions ».

Kaba Diawara se défend en particulier de discriminer le sociétaire de Horoya AC. Au contraire, fait-il remarquer : « C’est en mon temps que Morlaye a eu plus de temps avec l’équipe première ». Et même par rapport au match contre la Gambie lors de la dernière CAN, selon l’entraîneur du Syli national, « c’est Morlaye qui devrait démarrer le match ». Seulement, poursuit le technicien : « Ce qu’il (Morlaye Sylla, ndlr) a proposé la veille ne me plaisait pas. J’ai arrêté la séance d’entraînement à deux reprises à cause de Morlaye. Après j’étais dans l’obligation de changer et j’ai pris ma décision de mettre Aguibou, qui a mieux répondu ».

Hassane Diallo