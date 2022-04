PORT DE BOFFA : les femmes interdites de porter le pantalon

A Boffa, il est interdit aux femmes de porter le pantalon dans l’enceinte du port. Selon l’administration du port, cette mesure fait suite aux habillements « indécents » que les femmes avaient, causant souvent des violences sexuelles.

Cette a été instaurée à la fin de l’année 2021 par l’administration des lieux « parce que les femmes venaient très mal habillées avec le pantalon ». Selon Abdoulaye Camara, agent contrôleur de navigation maritime au port de Boffa, le port du pantalon « est formellement interdit ».

« Celles qui viennent en pagne, là, il n’y a pas de problème (…) C’est nous les agents du port qui avons fait cette interdiction », a-t-il expliqué.

La verbalisation, c’est ce à quoi s’expose les contrevenantes à cette interdiction. « Pour quelqu’un qui le fait, on va la verbaliser pour ne pas qu’elle reprenne (…) On n’a jamais pris de l’argent avec quelqu’un (…) Si on arrive à prendre quelqu’un en délit, c’est le chef de port qui remonte l’information au niveau de l’autorité préfectorale », a ajouté M. Camara.

Alors que la ville reçoit les fidèles chrétiens pour le pèlerinage, l’administration assure que leurs hôtes seront informées régulièrement sur la décision. « Tous ceux qui viennent, on les sensibilise. Si on voit les étrangers qui ne sont pas au courant, on les sensibilise et on les informe. Si vous venez et que vous n’êtes pas au courant, nous on vient vous informer et on ne vous verbalise pas », a détaillé Abdoulaye Camara.

Elisabeth Zézé Guilavogui