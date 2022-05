DUREE DE LA TRANSITION : le G58, le RPG-arc-en-ciel et partis alliés s’y opposent « énergiquement »

On vous l’annonçait tantôt. Le RPG-arc-en-ciel a décidé de faire chemin avec les partis qui lui étaient opposés avant le coup d’Etat du 5 septembre 2021. Et pour traduire cette recomposition dans les faits, les différentes parties – G58, RPG-arc-en-ciel et partis alliés – se sont retrouvées ce mercredi 11 mai au siège de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG). Revendiquant jusqu’à 95 % de l’électorat guinéen, les partis politiques membres des différentes entités disent rejeter « énergiquement » la décision du président de la Transition, jugée « unilatérale », de déterminer la durée de la Transition. Par voie de conséquence, ils s’opposent également à la durée de 39 qui en était ressortie.

Par ailleurs, les participants à la rencontre de ce mercredi récusent au CNT le « droit de s’immiscer dans le processus de détermination de la durée de la Transition et l’avertissent du danger de forfaiture ». Ils réitèrent en outre la revendication en faveur de l’ouverture d’un « réel cadre de dialogue entre le CNRD et les Forces vives (partis politiques et société civile), ouvert aux partenaires techniques et financiers et sous la médiation de la CEDEAO ». De même, ils s’opposent à toute décision « contraire à la charte et visant à confisquer le pouvoir en dehors des urnes ».

