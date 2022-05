Maroc: l’association des stagiaires, élèves et étudiants guinéens lance une grève illimitée

Dès ce mercredi 11 mai, l’association des stagiaires, élèves et étudiants guinéens au Maroc (ASEGUIM) entend passer à la vitesse supérieure. En effet, elle prévoit entamer une grève générale et illimitée pour relancer les autorités quant à leur situation.

Leur grève médiatique n’aura pas porté fruit. Ce qui explique cette grève générale et illimitée pour demander le paiement des compléments de bourses et des primes de vacances au titre de l’année académique 2021-2022, la mise en place de la caisse de sécurité sociale absente depuis plus de quatre ans, la prise en compte des précédents mémorandums et une réaction des autorités après le premier avis de grève du 21 avril 2022.

<< Cette grève consistera à réunir le maximum d’étudiants dans l’enceinte de l’Ambassade de la République de Guinée accréditée au Royaume du Maroc jusqu’à ce que la situation soit débloquée. Nous n’avons toujours aucune réponse concrète sur l’évolution du dossier malgré toutes les démarches que nous menons depuis le début de ce processus. Les autorités nous ont fait comprendre que le dossier est à la signature, sauf qu’il y est toujours ! >>, a expliqué Mohamed Seydou Bangoura, Secrétaire Général de l’Association lors d’un entretien.

N’étant pas entré en possession de leurs primes depuis près de huit mois (environ 350$), l’ASEGUIM fait savoir que près de 800 boursiers guinéens sont concernés par cette situation. << Qu’ils nous payent nos bourses, qu’ils l’augmentent, qu’ils donnent de la valeur aux élites de ce pays. Nous sommes fatigués de tout le temps crier pour qu’on se rende compte que cette couche existe >>, a demandé le secrétaire général.

Elisabeth Zézé Guilavogui