SIGUIRI : Huit (8) élèves accusent leur maître coranique de viol

Le maître coranique accusé dans cette affaire se nomme Bangaly Fadiga. Le quadragénaire aurait abusé des filles quand ces dernières venaient dans l’intention d’apprendre le Coran dans une école située dans le district de Damisa- Koro, relevant de la commune rurale de Gnada Koro, à plus de quarante kilomètres du centre ville de Siguiri.

Le mis en cause est tombé dans le piège de la communauté hier jeudi. Le maître coranique marié et géniteur de sept enfants procèderait aux attouchements sexuels avec ces petites filles. Lors de l’audition à la gendarmerie départementale de Siguiri, le père de famille n’a pas nié les faits qui lui sont reprochés. Des faits d’ailleurs qui ont été confirmés plus tard par les médecins de l’hôpital préfectoral de Siguiri.

A en croire le témoignage d’une des victimes, le présumé violeur se servirait d’elles à tour rôle :<< Chaque fois qu’on venait apprendre, il choisissait une dans le groupe. Généralement, c’est avec ses doigts qu’il abusait de nous >>, a t- elle narré.

Michel Yaradouno Correspondant régional Haute Guinée