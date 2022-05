GUINÉE :  le Salon international de la Culture du Tourisme et de l’Artisanat ouvert à Conakry

Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat a lancé ce samedi 14 mai 2022, au Chapiteau du Palais du peuple, la première édition du Salon international de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat (SICTA). La cérémonie d’ouverture a regroupé des membres du gouvernement, les délégations des pays invités, les exposants ainsi que les partenaires.

Selon le ministre Alpha Soumah, le SICTA est un moyen de promouvoir les secteurs de son département, qui sont aussi pourvoyeurs d’emplois. “Durant sept jours, des panelistes de haut niveau de la Guinée et des pays invités échangeront sur des thématiques qui sont d’une actualité brulante. Ces thématiques sont le partage d’expériences sur les politiques culturelles et touristiques ; le rôle de la culture dans la lutte contre la migration irrégulière ; le tourisme solidaire et la lutte contre la migration irrégulière, expérience de Fouta Treking Aventure ; le partage d’expériences en matière d’entrepreneuriat dans les secteurs de la culture, du tourisme et de l’artisanat ; le tourisme et patrimoine historique, réalités et perspectives ; l’industrie culturelles et créatives ; tourisme culturel ; transformation du potentiel touristique de la Guinée en produit compétitif, etc. A ces panels, s’y ajouteront tous les jours des expositions, animations, restaurations et projections de films et documentaires intitulés ‘’Ciné Cita’’, des concerts et chaque jour, le salon accueillera une commune sous forme de sortie scolaire », a-t-il expliqué.

Victorien Sawadogo a précisé que la décision de participer à ce salon se justifie également par le fait que nous sommes convaincus que ce salon constitue une vitrine unique de promotion des produits culturels, touristiques, artisanaux, de mise en relation des acteurs et des partenaires et d’échanges d’expériences entre exposants. “L’opportunité du SICTA permet d’offrir un cadre et de favoriser la relance des activités du secteur très pourvoyeur d’emplois. En relation avec le thème, si les activités comme le SICTA sont offertes, ça permettrait de plus en plus de soutenir le secteur, de créer des revenus mais aussi de disposer d’emplois structurants (…) En organisant ce salon, vous offrez l’opportunité à vos acteurs et des pays participants, un cadre, fruit du génie guinéen caractérisé par l’audace et la résilience de ses filles et fils, un cadre qui leur sera, sans nul doute, bénéfique mais aussi pour l’ensemble des pays de la sous-région de l’Afrique. Notre conviction est que nos pays doivent multiplier ces genres de rendez-vous, fin de renforcer les opportunités », a lancé le Burkinabè avant d’inviter officiellement la Guinée aux prochaines éditions d’évènements culturels de son pays.

Balla Yombouno