GANA GUEYE : au-delà de la controverse…

Le footballeur sénégalais du PSG, Idrissa Gana Gueye, est au cœur d’une controverse partie de son refus d’arborer le maillot symbolisant le soutien à la lutte contre l’homophobie. Depuis, sur fond de condamnation et de désapprobation, il fait l’objet de nombreuses attaques venant en particulier de la France. A l’inverse, sur le continent africain, le rugueux milieu de terrain sénégalais est célébré comme un héros pour ce que d’aucuns assimilent à un courage de ses opinions. Mais en réalité, autour de ce bras de fer qui fait particulièrement rage dans les médias de part et d’autre de la méditerranée, c’est le débat sur la notion de l’identité culturelle qui se trouve une nouvelle fois posé. En effet, si du point de vue de ceux qui condamnent, l’attitude du champion d’Afrique renvoie à une inacceptable discrimination de l’autre, du fait de son orientation sexuelle, les partisans du joueur y voient plutôt un geste de sincérité de la part de quelqu’un qui ne voudrait pas avoir à poser un acte juste pour faire plaisir à une certaine opinion. Rien que pour ça, beaucoup se retrouvent en Gana Gueye.

Pour être honnête, il faut dire que ce n’est pas évident de trancher dans ce débat entre partisans et adversaires d’Idrissa Gana Gueye. En effet, si l’on veut être cohérent, on ne peut pas s’élever contre la discrimination dont les joueurs à la peau noire sont souvent victimes dans les enceintes des stades et ignorer un appel à la solidarité en faveur des homosexuels. Cependant, il convient de souligner que la question de l’homosexualité touche à quelque chose de particulièrement sensible et essentiel chez certains humains, à savoir leur religion. La religion renvoie à un ensemble de principes et de valeurs plus ou moins rigides. Des principes et des valeurs qui, intériorisés, définissent et font littéralement l’identité de l’homme. Or, dans le cas de Gana Gueye, cette religion c’est un Islam dans lequel l’homosexualité n’a tout simplement pas de place. Déclamé ainsi, cela parait tout aussi grossier qu’invraisemblable aux yeux de certains. Mais il faut dire que c’est cela le point de vue de millions de personnes à travers le monde. Et pas que parmi les musulmans ou les noirs.

D’ailleurs, en cela, Idrissa Gueye a un mérite qu’il convient de souligner. C’est sa sincérité, le courage de ses opinions religieuses. Ainsi, lui a choisi d’afficher ses opinions là où beaucoup, suivant un certain conformisme, auraient choisi de les taire. A coup sûr, ce sont beaucoup de personnes qui pensent comme lui, y compris en France. Mais certains d’entre elles, empruntant le chemin de la lâcheté, préfèrent se fondre dans la grande masse. Pour préserver des privilèges matériels ou symboliques, ils ne souhaitent pas attirer l’attention sur eux. Le sociétaire du PSG, lui, a tenu à affirmer le droit à la différence. Quitte à se faire attaquer, comme c’est aujourd’hui le cas. Quitte aussi à éventuellement hypothéquer le reste de sa carrière. C’est cela aussi la rançon des convictions fortes.

Il importe enfin de relever qu’à certains égards, l’attitude de Gana Gueye n’a rien de singulier. On se rappelle en effet le sort peu enviable que la star portugaise, Christiano Ronaldo avait réservé à la marque Coca Cola, pourtant un des sponsors majeurs des compétitions sportives. Et que dire du droit à l’avortement, au cœur de débats des plus passionnés aux Etats-Unis ? Il n’y a donc rien de nouveau sous le soleil. Le footballeur sénégalais s’inscrit dans la lignée de ces personnalités, sans doute trop authentiques, qui ne rechignent pas à dire tout haut ce que d’autres pensent tout bas. Maintenant, que cela donne lieu au débat auquel nous assistons. Quoi de plus normal ?

Boubacar Sanso BARRY