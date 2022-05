Pêche et économie maritime: vers l’élaboration d’une nouvelle stratégique halieutique en moyen terme

Ouverture ce mardi 17 mai dans un réceptif hôtelier de la place, des travaux de l’atelier sur les orientations stratégiques halieutiques à moyen terme ( 2022- 2027) de la République de Guinée. La cérémonie a été présidée par la ministre de la pêche et de l’économie maritime, à ses côtés plusieurs membres du gouvernement.

A sa nomination à la tête du Ministère de la Pêche et de Economie Maritime, le 25 octobre 2021, l’état des lieux a mis en évidence que le document cadre de Politiques des Pêches et de l’Aquaculture (DOCPA) est arrivé à terme de se programmation depuis 2020. C’est ainsi que dans le cadre de l’exécution de sa lettre de mission, son département a inscrit parmi ses priorités l’actualisation de la politique sectorielle halieutique en lui apportant les améliorations nécessaires conformément à la vision politique du CNRD et de son Gouvernement.

C’est pourquoi durant trois jours les acteurs impliqués dans ce secteur suivront des plénières sur la présentation des propositions d’orientation stratégiques de la stratégie halieutique à moyen terme de la République de Guinée, afin d’aboutir à l’élaboration du document cadre de politique et de stratégie qui va guider la vision pour le secteur à l’horizon 2026.

Pour François Henry, consultant : ” …..c’est au cours de cet atelier qu’on va choisir les orientations stratégiques qui devront être développées dans un plan d’action. C’est pourquoi cet atelier prend trois jours, parce que c’est un travail participatif. Demain ça sera le travail de 4 commissions et chaque commission aura une thématique et ce sont les guinéens qui choisiront les grandes orientations par thématique. Une fois que ce choix sera fait, on se réunira après-demain en plénière pour valider avec les rapporteurs des commissions les choix qui ont été fait et faire un document définitif d’orientation. Ensuite, on fera un travail de détails pour faire le plan d’action stratégique,calculer le besoin en financement et ensuite construire le cadre de suivi évaluation.”

Pour lui, l’adoption de ce document par la Guinée est très nécessaire : ” la Guinée doit récupérer la moitié de son domaine maritime qu’il n’a pu depuis plus de 40 ans. La zone économique exclusive de la Guinée est amputée de sa moitié et on doit la reconquérir auprès des négociations avec la Sierra Leone , mais en faisant une réclamation à l’internationale auprès du tribunal de la cour pénale internationale. L’extension de la zone économique exclusive à plus du double de la surface actuelle nécessite une mise en valeur de ce patrimoine avec les nouveaux moyens. Le cadre juridique qui s’applique au niveau du secteur de la pêche et de l’Aquaculture doit être également révisé….”

Pour y parvenir dira la ministre Charlotte Daffé : ” mon département a bénéficié de l’appui technique et financier de la Banque Mondiale et du Fonds PROBLUE qui a permis le recrutement de consultants pour procéder à l’actualisation de la politique sectorielle des pêches, de l’aquaculture et de l’economie maritime. Cet atelier va définir les stratégies halieutiques de la République de Guinée de 2022 à 2027. En matière de perspectives, c’est de construire quelque chose de solide, avoir une pêche durable en Guinée, conserver nos ressources halieutiques et aller sur une bonne gouvernance du secteur de la pêche”

Pour terminer, Charlotte Daffé exhorte les participants à contribuer efficacement à la consolidation du document diagnostic ainsi que les propositions des axes stratégiques.

