Au cours d’une conférence de presse qu’il a animée en compagnie du colonel Amara Camara, ministre secrétaire général à la Présidence de la République, ce jeudi 19 mai 2022, Ousmane Gaoual Diallo, le porte-parole du gouvernement a justifié la décision du CNRD d’interdire les manifestations politiques sur la voie publique jusqu’aux prochaines campagnes électorales.

Pour Ousmane Gaoual Diallo, si les manifestations ont été interdites durant la transition, c’est parce que leur autorisation dans le contexte actuel pourrait entrainer un « retard notable sur la mise en œuvre du calendrier sur lequel le gouvernement et le CNRD se sont engagés ». Or, a-t-il, il y a un impératif pour le CNRD de rester dans le cadre des 36 mois et de sortir de la transition dans ce délai adopté par le CNT. « Il y a à concilier cela avec la nécessité de garantir l’expression totale des libertés (…) Qu’est-ce qu’on peut faire pour faire cohabiter ces deux impératifs-là ? Le président de la transition a estimé que la meilleure manière est de circonscrire l’exercice d’un certain nombre de liberté sans les supprimer. C’est pour ne pas que leur exercice entrave le déroulement du calendrier de sortie de la transition », a assuré le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat.

Aliou Nasterlin