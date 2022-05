KINDIA : partenaires et responsables d’ENABEL visitent les projets en cours d’exécution

Une mission conjointe comprenant l’ambassadeur de la Belgique en Guinée, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, des responsables locaux de l’Agence belge de développement (ENABEL) et des autorités administratives, a visité plusieurs projets en cours d’exécution dans la préfecture de Kindia. A l’occasion, la délégation a pu s’imprégner du niveau d’exécution des projets conduits par ENABEL dans les différentes localités.

C’est par la sous-préfecture de Friguiagbé que cette visite, a démarré. Après le district de Foulayah, la mission s’est rendue sur le site d’ananas de Sèguéyah. Et c’était pour toucher du doigt le projet entreprenariat agricole dénommé ‘’Agro – Ecologie et Gestion Intégrée des Ressources en Eau productive de la filière pomme de terre et Ananas en moyenne Guinée et en Basse Guinée (AGIRE)”. Le site est exploité par un groupement des jeunes migrants de retour ayant bénéficié de la part d’ENABEL, un champ de 5000 pieds d’ananas, des matériels de travail et des formations en compostage. De cette première étape, Guy Hambrouck, l’ambassadeur de la Belgique en Guinée, en est sorti très satisfait. « Nous venons de visiter ce site où il y’a une contribution de l’agro-écologie, où on utilise du compostage afin de diminuer les engrais chimiques et où on réalise une meilleure croissance et avec une approche plus écologique. Ici, je suis impressionné par ce qu’ont fait ces jeunes migrants de retour qui ont pu mettre en place une activité pareille et réussir dans le pays. Et je pense ce type de projet contribue au développement local », confie le diplomate.

Dans cette même sous-préfecture de Friguiagbé, la mission, accompagnée du préfet de Kindia et des autorités locales, s’est également rendue sur le site de la centrale de l’irrigation pour la culture d’ananas à Daboya. Là, plusieurs hectares sont aménagés par le projet INTEGRA. Des espaces qui seront irrigués et exploités très prochainement. Se confiant à la presse, l’ambassadeur Laho Bangoura, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération internationale, de l’Intégration africaine et des Guinéens de l’étranger, note la dimension singulière que les relations guinéo-belges ont désormais prises. « La coopération entre la Guinée et le royaume de Belgique revêt désormais, une dimension toute singulière parce que notre pays a été choisi parmi les 14 pays prioritaires pour l’aide publique au développement de la Belgique. Sur le plan diplomatique, nous avons enregistré des avancées très significatives notamment la visite en Guinée des hautes personnalités belges, nous avons établi la commission mixte de coopération dont la prochaine session se tiendra à Bruxelles. Nous avons reçu donc un nouvel ambassadeur résident en Guinée qui a récemment présenté ses lettres de créances à son excellence, Mr le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Pour soutenir donc cette nouvelle impulsion, il a été mis en place un comité mixte paritaire de concertation pour faire alternativement une fois par an à Conakry et à Bruxelles, la revue d’ensemble du portefeuille de coopération en vue de proposer des moyens de son renforcement », précise le secrétaire général. Revenant ensuite aux visites de terrain, il admet que ces dernières ont permis « d’apprécier, d’évaluer de visu l’état de mise en œuvre des projets décrochés, notamment dans le domaine de l’entreprenariat, de relever aussi l’impact de ces projets sur la vie des bénéficiaires et de cerner les défis et les contraintes aussi qui sont liés à la mise en œuvre de ces projets. Et à l’arrivée, le secrétaire général décerne une note positive : « Nous avons noté avec une grande satisfaction la bonne collaboration entre l’agence d’exécution ENABEL et les autorités à tous les niveaux. Nous avons été satisfait du niveau d’exécution des projets et des transformations qualitatives et quantitatives que ces projets apportent aujourd’hui dans la vie des bénéficiaires. Nous partons donc confiants, satisfaits et nous espérons que la dynamique amorcée sera renforcée pour le bénéfice des peuples belges et guinéens ».

Par ailleurs, après les visites de terrain et un échange fructueux avec le Groupement féminin d’épargne de crédit (GREF) du centre rural de Friguiagbé, Krista Verstraelen, Représentante-pays d’Enabel en Guinée, relève l’importance stratégique de ces visites. En effet, si via les rapports, on sait globalement les résultats et la progression de la mise en œuvre des projets, c’est « toujours mieux d’aller sur place, parler avec les gens pour mieux comprendre les avancements mais aussi parfois des défis et des difficultés », relève-t-elle en effet.

Quant à Anne Flao, responsable des projets qui soutiennent les entrepreneurs le long du corridor Kindia-Conakry-Mamou, au compte d’Enabel, elle trouve également que l’initiative des visites aura été très pertinente. « Le fait d’avoir été sur le terrain a vraiment nourri les esprits, on a vu par exemple les défis de l’accès au financement, les défis techniques, le problème de l’aménagement donc tout ce qui concerne cet environnement dans lequel, les entrepreneurs se battent tous les jours pour réussir. (…) A titre personnel, j’ai éprouvé une très grande fierté de faire partie de cette équipe, des gens qui sont sur le terrain en lien avec les communautés, en lien avec les ONG locales et chacun de mes collègues est au quotidien finalement avec les gens pour lesquels nous mobilisons ces efforts et moyens de la coopération belge », indique-t-elle.