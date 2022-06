TRANSITION : une délégation de la CATRE rencontre le NDI

Une délégation de la Coalition des acteurs pour une transition réussie (CATRE), une plateforme de la société civile créée au lendemain du coup d’État du 05 Septembre 2021, a été reçue ce jeudi 02 juin 2022 par le bureau du National democratic institute (NDI). Au menu des échanges, la présentation de la plateforme à l’institut, les activités réalisées mais également les perspectives.

Promouvoir la paix et l’unité nationale, accompagner la transition pour sa réussite, faire des propositions de lois dans le cadre de la rédaction de la nouvelle Constitution ou encore veiller au respect des droits de l’homme sont entre autres les objectifs de la Coalition des acteurs pour une transition réussie.

Au sortir de la rencontre avec le directeur pays de NDI en Guinée, Mamoudou Dioumessi, le coordinateur de la CATRE, a exprimé sa satisfaction. « Nous sommes venus exposés au directeur résident de NDI qui nous a reçus en audience, nos activités et nos visions, nos actions menées par rapport à la réussite de cette transition et nous sommes rassurés qu’il a été d’une oreille attentive ; et, il a pris en compte toutes nos activités et il nous a aussi prodigué des conseils par rapport à la neutralité que la coalition peut faire pour être un acteur majeur pour la réalisation dans les meilleures conditions de la transition. Il a aussi signifié qu’ils ont des entités auxquelles la coalition puisse prendre part, comme le COSEG et aussi le groupe d’experts de réflexion pour la gouvernance. Je crois que c’est une bonne opportunité pour nous de participer à cela pour que, nous aussi, nous puissions faire notre partition par rapport à la réussite de cette transition », a-t-il confié.

Après avoir prêté une oreille attentive, le directeur pays de NDI, Paul Amegakpo s’est réjoui de cet échange avec la plateforme avant de les inviter à œuvrer dans la plus grande neutralité entre les acteurs concernés pour la réussite de la transition. « Nous avons reçu cette coalition aujourd’hui qui a présenté les différentes activités menées, notamment l’accompagnement des assises nationales, la réalisation des sondages d’opinions, des activités de sensibilisation et qui s’engage à l’avenir à travailler avec les autorités de la transition et tous les autres acteurs, notamment les citoyens pour qu’un cadre de dialogue inclusif soit animé pour que tous les acteurs retrouvent un consensus large autour de la conduite de la transition. Nous avons profité de cette occasion pour donner des conseils à cette coalition. Des conseils allant dans le sens d’une neutralité et d’une équidistance vis-à-vis de tous les acteurs surtout politiques et les autorités de la transition parce que la coalition doit représenter les citoyens dans leur entièreté et donc se mettre au dessus de la mêlée pour pouvoir être capable de travailler avec tous les protagonistes de la transition », a conseillé M. Paul Amegakpo.

Par ailleurs, il a par la même occasion, rappelé à la plateforme des possibilités d’intégration au sein des entités soutenues par le NDI qui œuvrent dans les processus électoraux. « Nous avons également attiré leur attention sur la nécessité d’intégrer les processus électoraux dans leurs missions parce qu’une transition se sont les actions qui doivent mener à un retour à l’ordre constitutionnel à travers l’organisation des élections transparentes, libres et inclusives. Et, une élection est avant tout un processus et donc il faudrait que cette coalition garde à l’esprit que les élections qui s’organiseront au termes de cette transition se préparent d’ores et déjà et qu’il faudrait qu’elle s’active pour faire en sorte que les conditions de réussite de ces élections soient réunies », a indiqué le directeur pays du NDI.

Dans le cadre de ses perspectives, la Coalition des acteurs pour une transition réussie (CATRE) va organiser entre autres : une campagne de sensibilisation dans les cinq communes de la ville de Conakry pour une transition inclusive, apaisée et réussie, une rencontre de travail avec les membres du CNT et le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation pour la relance du cadre de dialogue et une campagne de sensibilisation dans les sept capitales régionales pour la promotion de la paix et la réconciliation nationale.

Cette coalition est composée de 25 associations et ONG.

N’Famoussa Siby