SYLI NATIONAL : Kaba Diawara en quête d’un latéral droit de métier

Si la prestation de son équipe face aux Pharaons d’Egypte, le dimanche dernier a été jugé plutôt aboutie, Kaba Diawara, l’entraineur du Syli national admet tout de même être à la recherche d’un latéral droit de métier. Certes, ceux qui ont jusqu’ici officié à ce poste s’en plutôt bien sortis. Mais le coach du Syli national serait preneur de d’une offre qui rassurerait mieux au poste. Il l’a dit ce mercredi à la faveur de la conférence de presse qu’il a animée, en prélude à la rencontre de ce jeudi entre l’équipe guinéenne et celle du Malawi.

Au cours de la conférence de presse qu’il a animée en compagnie du joueur Sehrou Guirassy ce mercredi 8 juin 2022, Kaba Diawara a été interpellé par un journaliste sur l’erreur qui a amené le but égyptien lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023, qui s’est jouée le dimanche 5 juin dernier. Erreur que le confrère imputait justement au latéral droit, Antoine Conté. S’efforçant de ne pas accabler le joueur mis en cause, Kaba Diawara a néanmoins admis que son équipe a besoin d’un latéral de métier. « C’est pour ça qu’on a fait venir Antoine Conté. Maintenant, derrière on cherche. C’est vrai que Cissé a joué à ce poste là pendant la CAN et je pense qu’il avait bien joué. Ce n’est pas forcément son premier poste mais ce n’est pas une affaire de personne. J’ai envie même de mettre ça sur le compte de la malchance un tout petit peu, parce qu’on a bien travaillé durant ce match. Vous avez pu vous rendre compte aussi que c’est un but où la frappe est contrée. C’est vrai, ça vient du côté où qui est supposé être celui d’Antoine Conté. On a défendu, mais c’était un coup malheureux parce que c’était une frappe contrée », a répondu l’entraîneur de l’équipe nationale guinéenne.

Dans l’ensemble, Kaba Diawara se réjouit de la prestation de son équipe face à l’Égypte, vice-championne d’Afrique. « Donc qu’il soit l’un ou l’autre qui joue à ce poste, je n’en fais pas un cas. Je préfère qu’on parle de cette animation défensive qui a été meilleure, du milieu qui a beaucoup travaillé et de l’attaque aussi », a-t-il indiqué.

Mais en fin de compte, le sélectionneur du Syli A se dit bien prêt à accepter toute proposition venant de l’extérieur en vue de combler les lacunes imputables au côté droit de la défense de l’équipe guinéenne. « On cherche un joueur partout. N’importe où. Même si vous, vous avez un bon joueur de latéral droit à nous proposer, on le prendra », a-t-il répondu à notre confrère.

Aliou Nasterlin