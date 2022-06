BEPC : le ministère de Enseignement pré-universitaire dément toute fuite de sujets

Ce samedi 11 juin 2022, deuxième journée du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux faisant état de la fuite des sujets de Dictée-Questions et de Physique. Dans ces publications, certains affirmaient que les sujets susmentionnés ont fuité bien avant leur lancement. Certains ont accusé les cadres du ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation d’être responsables de cette « fuite », en dépit du serment qu’ils ont prêté.

Interrogé par Ledjely.com sur cette affaire, le chargé de communication du département a dénoncé une des fausses informations. « C’est des intox purement et simplement. Nous sommes habitués à ça. Il y a des individus qui se sont installés sur les réseaux sociaux qui ne cherchent qu’à mettre des intox dans la tête des gens. Ce sont des fausses informations », a déclaré Mamadi Sidiki Camara.

Selon lui, il faut comprendre ce qu’est une fuite de sujet. « Avant le lancement officiel, si la preuve était apportée où on dit que les enfants [candidats] et d’autres personnes étaient en possession du sujet, on peut parler alors de fuite. Mais si un sujet est connu et l’enveloppe est ouverte officiellement et que d’une manière ou d’une autre, par complicité de Paul ou de Pierre, son contenu se retrouve après son lancement sur les réseaux sociaux, nous nous pensons que c’est quand même ordinaire à ne pas penser à une fuite dans ce cas. On peut parler de fraude ou de tentative de fraude, mais on ne peut pas parler de fuite de sujets », a-t-il expliqué.

Balla Yombouno