BEPC : cinq élèves fraudés et quatre surveillants exclus du processus à Kissidougou

Le troisième jour du Brevet d’études premier cycle (BEPC) a été marquée à Kissidougou par quelques cas de fraudes, qui se sont produites dans les centres A. Demba, Part Dieu et Fidel Castro.

Dans ces différents centres d’examen, hier lundi 13 juin, ce sont des téléphones qui ont été saisis sur certains candidats.

Contacté à cet effet, le directeur préfectoral de l’Education (DPE) par intérim de Kissidougou confirme l’information avant de préciser qu’au centre A.DEMBA, il y a eu trois cas de fraudes. « Des élèves qui ont introduit des documents sur eux et ces documents ont été saisis après toute fouille sur eux bien entendu à la rentrée. Ils ont trompé la vigilance des surveillants. C’est dans les salles 2, 7 et 8. Il s’agit de deux élèves de Ernesto et de Soulé Mara. Et puis au centre Fidel Castro, il y a eu renvoi de deux autres candidats pour introduction et utilisation de téléphones dans la salle. Là également, il s’agit d’un élève de l’école la grande Famille et un autre de Hadja Gnalen », explique Ibrahima Diakité.

Et de poursuivre : « Quatre surveillants ont été aussi exclus du processus. Ces surveillants sont ceux-là qui étaient dans les salles où il y a eu ces cas de fraudes ».

Aux dernières nouvelles, les mis en cause ont été conduits au commissariat central de police où leur audition est en cours.

Niouma Lazare Kamano, correspondant régional du Djely en Guinée forestière