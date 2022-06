MARCHE DU 23 JUIN : la CORED-Guinée apporte son soutien au FNDC

En réunion ce mercredi 15 juin 2022 à son siège sis à Dixinn Bora, la Convergence pour la renaissance de la démocratie en Guinée (CORED-Guinée) a exprimé sa position sur l’appel à manifester lancé par le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), prévu le 23 juin prochain. La coalition dirigée par Mamadou Sylla se montre favorable à l’usage de la rue pour faire fléchir la junte au pouvoir en Guinée depuis septembre dernier.

C’est en tout cas l’un des sujets abordés ce mercredi au cours de cette réunion. Après avoir passé plusieurs heures de débat, les partis politiques réunis autour de la CORED ont d’abord relevé plusieurs points de revendications qu’elle estime être jusqu’à date insatisfaits par le CNRD. Elle dénonce le « silence que le CNRD et le gouvernement ont volontairement entretenu vis-à-vis de tous les mémorandums et déclarations à eux adressés », notamment en rapport avec les propositions de la CORED sur la durée de la transition, le chronogramme, le cadre de dialogue politique, la désignation d’un médiateur de la CEDEAO et la participation des partenaires techniques et financiers. « Il est de même des violations récurrentes de la Charte de la transition par les autorités de la transition et les restrictions aux droits politiques et publiques », a ajouté M’bemba Traoré du parti PDU, membre de la coalition.

Déplorant ainsi « un manque total de considération et de collaboration de la classe dans le cadre d’une conduite consensuelle de la transition ainsi que la volonté de la junte de museler les partis politiques », la CORED décide, par conséquent de soutenir la « marche pacifique » prévue par le FNDC le 23 juin prochain pour espérer, cette-fois ci, de se faire entendre par junte. « La CORED soutient le FNDC dans la manifestation pacifique du 23 juin 2022 », a-t-il déclaré.

Aliou Nasterlin