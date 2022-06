COOPÉRATION INTERNATIONALE : fin de mission pour David McIlroy, l’ambassadeur du Royaume-Uni en Guinée

Share on LinkedIn

L’ambassadeur du Royaume-Uni en République de Guinée a terminé la mission pour laquelle il avait été envoyé à Conakry ! Après plusieurs années de service, David McIlroy est revenu, au cours d’une interview qu’il nous a accordée ce mardi 21 juin 2022, sur les expériences acquises en Guinée et sa contribution au développement du pays.

« J’ai passé trois ans en Guinée. Je dois m’en aller mais les expériences restent. La Guinée est un pays d’hospitalité. J’ai beaucoup appris et j’ai aussi apporté ma contribution, notamment dans la protection des droits des femmes et des filles mais également dans la protection de l’environnement. C’était vraiment très important », a-t-il confié, ajoutant que la Guinée et la Grande-Bretagne sont deux pays liés par une belle histoire.

Présent à cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale, de l’Intégration africaine et des Guinéens de l’étranger, Dr Morissanda Kouyaté, a souhaité que la transition en cours se passe bien afin que la coopération entre le Royaume-Uni et Conakry continue de la plus belle des manières.

Junior Leno