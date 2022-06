TRANSITION : Dr Dansa Kourouma exige du  Premier ministre la présentation de sa politique générale

En marge de la cérémonie de lancement de l’atelier de formation des conseillers nationaux, tenue ce mercredi 29 juin à l’hémicycle du Palais du peuple, le président du Conseil national de la transition (CNT) a invité le ministre du Budget à transmettre son message au Premier ministre afin que celui-ci communique le plus rapidement possible sa politique générale.

« Pour vous rafraîchir un peu la mémoire, nous savons que la nouvelle gouvernance est le grand péché que les dirigeants de notre pays ont commis ou ont été complices. Et son contraire qui est la bonne gouvernance exige de nous un certain nombres de vertus, de valeur, notamment la culture de l’intégrité, la transparence et surtout le contrôle de l’efficacité des politiques publiques (…) Cette formation devrait être précédée par une autre rencontre plus importante. Je vous réitère et je vous charge une fois encore de transmettre à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec tout le respect dû à son rang, près de huit 08) mois après sa nomination, la représentation nationale, le peuple de Guinée, attend toujours sa politique générale. Comment il compte matérialiser en fait et acte les grandes orientations des chantiers du CNRD. Nous voulons savoir les grands axes stratégiques. Comment ce gouvernement compte transformer le quotidien des Guinéens ? Nous sommes pressés. C’est la troisième interpellation officielle de ma part. Je l’ai fait par courriers, je l’ai fait par rencontre. Aujourd’hui, je profite pour dire que c’est la dernière interpellation sur le sujet. Nous attendons avec exigence et insistance le discours de politique générale de son excellence Monsieur le Premier ministre », a insisté Dr Dansa Kourouma à l’endroit de Mohamed Béavogui, le locataire du Palais de la Colombe.

Balla Yombouno