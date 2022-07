MANIFESTATION DU 28 JUILLET : le FNDC adopte une nouvelle stratégie

A la décision des autorités d’interdire ses manifestations, le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) change de stratégie. Pour ce jeudi 28 juillet 2022, il appelle désormais à une manifestation éclatée, au lieu d’un itinéraire défini. Autrement dit, que chacun de ses militants manifeste là où il se trouve.

C’est à travers un communiqué diffusé tard la nuit que le mouvement anti-troisième mandat l’a fait savoir. « Le comité d’organisation rassure les citoyens pro-démocratie et les invite à manifester pacifiquement dans le strict respect du guide du manifestant, partout où ils sont pour exiger le Dialogue, le retour rapide à l’ordre constitutionnel, le respect des libertés et contre l’instrumentalisation de la justice et la restriction de l’espace civique », a lancé le FNDC.

Selon ce comité d’organisation, « les ministres de la Sécurité, de l’Administration du Territoire et celui de la Défense sont chargés de coordonner, en collaboration avec les colonels Balla Samoura et Amara Camara, les opérations de répression de la marche pacifique et citoyenne de ce 28 juillet 2022 conformément aux directives du CNRD ».

A rappeler que le CNRD a interdit toutes les manifestations politiques dans le pays jusqu’aux prochaines campagnes électorales.

N’Famoussa Siby