Le ministre Charles Wright instruit d’engager des poursuites contre Sékou Koundouno et Cie

Dans une lettre en date de ce mardi 02 août 2022, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme instruit au procureur général près la Cour d’appel de Conakry d’engager des poursuites judiciaires contre les membres du FNDC.

Il instruit ces poursuites pour des faits de « diffamation et divulgation de fausses informations de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité publique et complicité de meurtre par action et par instigation ». Sont visés par ces poursuites « les membres d’un groupement de fait dénommé “FNDC” représenté par Sekou Koundouno et autres ».

Cette instruction est consécutive des « accusations portées par ces derniers contre le président de la transition, certains cadres de l’armée, de la police et de la gendarmerie », a précisé Charles Wright dans sa lettre dont nous vous proposons l’intégralité ci-dessous.

