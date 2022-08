KINDIA : des journalistes en formation modulaire BRIDGE

Ouverture ce lundi 8 août à Kindia d’un atelier de formation modulaire BRIDGE (Bâtir des ressources en démocratie, gouvernance des élections) des journalistes guinéens sous le thème « Les médias publics et privés à l’épreuve du traitement responsable de l’information électorale pour un retour à l’ordre constitutionnel ». Une initiative du Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD).

Durant trois jours, les journalistes des médias publics et privés venus de la Conakry et de la capitale des Agrumes échangeront avec les facilitateurs sur plusieurs thématiques sur le Bridge, comme le cycle électoral, types et fonctions de l’organe de gestion des élections (OGE), définition et rôle des médias, couvrir une élection, et médias parties prenantes aux élections : quelles stratégies de communication.

Parlant du cycle électoral, les facilitateurs ont fait comprendre aux participants qu’il se déroule en trois phases : la période pré-electorale (préparation), la période post-électorale (stratégie) et la période électorale (action), le tout en huit étapes et 32 activités.

Sur la question du rôle des médias en BRIDGE, il a été rappelé aux professionnels qu’ils ont un rôle d’information et de communication, de divertissement et d’éducation.

Pathé Dieng, facilitateur accrédité, est revenu sur les raisons de la tenue de cet atelier de formation. « Il est important de vous rappeler que nous sommes à une phase extrêmement importante de la vie de notre nation. Nous sommes dans une phase de transition et comme toute tradition, elle doit s’achever par l’organisation d’élections. Ces élections comme le CNRD lui-même l’a dit, seront inclusives, participatives, elles se feront de manière à ce que les résultats qui sortiront de l’organisation de ces élections de la base au sommet soient acceptés de tous. Et, pour cela il est extrêmement important que les parties prenantes fondamentales au processus électoral soient impliquées de manière à faire en sorte que l’électeur puisse jouer pleinement son rôle de moteur du changement et de renouvellement des pouvoirs à la quête des pouvoirs publics. C’est pourquoi les médias qui sont une partie prenante essentielle de ce processus électoral, méritent d’être outillés à un certain moment pour permettre l’information mais aussi l’éducation du citoyen guinéen. C’est dans ce cadre là que le Programme des Nations-Unies pour le développement a initié cette rencontre à laquelle nous participons pour que nous donnions aux médias nombres d’outils méthodologiques et pratiques leur permettant de jouer un rôle majeur dans cette sortie de transition de manière à ce que ça se fasse de façon apaisée avec justement des résultats qui seront acceptés de tout le monde », a-t-il justifié.

Sur la thématique relative à la relation entre l’organe de gestion électorale et les médias, les facilitateurs ont indiqué que l’OGE travaille avec les médias dans trois domaines :

Régulation des médias : s’assurer du respect effectif des lois ou réglementations ;

Liaison avec les médias : informer les médias des changements des dispositions électorales ;

Sensibilisation médiatique : travailler avec les médias des changements de dispositions électorales.

Par ailleurs, il est à préciser qu’il y a trois types d’organes de gestion électorale à savoir les types gouvernementaux, mixtes et indépendants.

Balla Yombouno, depuis Kindia pour Ledjely.com