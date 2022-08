MISSION DU MATD : « Ce n’est pas un problème » chez l’UFDG, assure Kalémodou Yansané

Les réactions des acteurs politiques guinéens se multiplient après l’annonce d’une mission d’un mois du ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation dans les partis politiques.

A l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), le parti dirigé par Cellou Dalein Diallo, on n’y voit aucun mal dans cette démarche du ministre Mory Condé. « L’agrément des partis politiques est délivré par le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation. Si ce ministère décide de visiter les partis politiques à leurs sièges pour discuter des modalités de subvention des partis politiques on ne peut que les recevoir », a déclaré le vice-président de l’UFDG Kalémodou Yansané.

Selon le communiqué publié à cet effet, cette mission vise à :

Échanger sur le fonctionnement, les actions et les difficultés ;

S’assurer de la conformité des actions et du fonctionnement avec les textes de lois en vigueur ;

Discuter des difficultés et approches pour l’accès à la subvention destinée aux partis politiques.

Pour le vice-président du parti, il n’y a aucune crainte au niveau de l’UFDG. « Nous savons que nous sommes dans toutes les CRD (Communes rurales de développement) de la Guinée où on a un siège et on y tient des réunions (…) Chez nous, ce n’est pas un problème », a-t-il déclaré.

Cette mission qui se déroule du mardi 16 août au jeudi 15 septembre 2022 dans les différents sièges de partis politiques au niveau national, préfectoral et sous-préfectoral intervient quelques jours après la dissolution du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), mouvement qui exige des autorités de la transition entre autres un cadre de dialogue « sincère » et un agenda clair pour le retour à l’ordre constitutionnel.

N’Famoussa Siby