APPEL D’OFFRE : Fourniture et livraison sur site de races exotiques de porcs géniteurs en lot unique

Le ministère de l’Agriculture et de l’Elevage a obtenu dans le cadre de l’exécution de son budget exercice des fonds et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour des paiements au titre du marché de Fourniture et livraison sur sites des races exotiques de porcs géniteurs en lot unique : achats de six cent (600) de porcs géniteurs exotiques : quatre cent cinquante (450) femelles et cent cinquante (150) males.

Les animaux seront fournis sur le site indiqué par la Direction nationale de l’Alimentation et des Productions animales dans un délai de 30 jours.

Pour plus de détails, cliquer sur le lien ci-dessous

