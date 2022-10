MAOULOUD : rendre hommage au prophète Mahomet et prier pour la paix et la cohésion en Guinée

Les musulmans du monde entier ont célébré la nuit de ce vendredi la naissance du prophète de l’islam. Une occasion offerte aux musulmans d’implorer le tout-puissant qui a envoyé son messager pour le salut du monde. Dans la cité de Kankan, de séances de lecture du saint Coran étaient au programme dans plusieurs mosquées et endroits stratégiques de la ville. Certains responsables rencontrés sont revenus sur l’importance du Maouloud avant d’inviter les uns et les autres au pardon et à la réconciliation.

Karamo Cheick Fama Sanoh est un religieux très connu dans la ville que nous avons trouvé à son domicile pour nous parler de ce jour. Dès l’entame, il relève la liberté que les fidèles ont pour célébrer la fête anniversaire du prophète Mahomet. « D’aucuns font des prêches, des prières et d’autres arborent leurs plus beaux habits pour dire merci à Dieu », indique-t-il.

Indépendamment de ce que différentes tendances pensent de cette fête de Maouloud, le leader religieux estime qu’on doit la mettre à profit pour prier pour la paix et sensibiliser à l’importance de la cohésion. « Personne n’a choisi d’être guinéen. On s’est tous retrouvés sur ce périmètre (…) On ne peut pas parler de développement sans paix. C’est aux Guinéens de s’asseoir, de se parler entre eux et de se pardonner », suggère-t-il.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com