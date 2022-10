PROCES DU 28 SEPT : Toumba Diakité promet le grand déballage

Un tournant essentiel du procès sur les massacres du 28 septembre a certainement commencé ce mercredi 19 octobre 2022. En effet, au terme de la comparution de Marcel Guilavogui, neveu et ancien grade de corps du capitaine Moussa Dadis Camara, c’est Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba qui est appelé à la barre. Et l’ancien aide de camp du président du CNDD promet de tout dire. A la virgule près, jure-t-il

Assurant qu’il n’a peur que de son créateur, Aboubacar Sidiki Diakité promet d’œuvrer à la manifestation de la vérité pour l’intérêt du tribunal, des parties civiles et du peuple de Guinée tout entier. « Je souhaiterais que vous permettiez que j’explique comment j’ai connu le président Dadis et le peuple saura qui est qui. (Que j’explique) comment est né le CNDD, de parler de la structure du commandement à la présidence », sollicite-t-il. Parce que, selon lui, « tous ceux qui sont passés ici ne connaissaient pas comment la présidence était structurée ».

Et il n’entend pas se limiter à cette description de l’organisation du pouvoir autour du capitaine Moussa Dadis Camara. « Après tout ça, j’irai sur le fameux recrutement de Kalia dont on m’accuse : comment ils ont été armés ? Et revenir sur le sujet principal du 28 septembre ».

Il assure au passage n’avoir une « dent contre personne ». Toutefois, la main sur le palpitant, il jure : « Je ne mens pas. (…) si je falsifie une virgule sur ce que je dirai, que Dieu ne me le pardonne pas ». Et ça promet d’autant qu’il assure : « Ceux qui parlent entre Dadis et moi ne savent rien. Il ne faut pas qu’on s’enfonce tous comme ça là ».

Et si c’est maintenant que le procès commence ?

Balla Yombouno