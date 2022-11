KANKAN : un autre nouveau-né abandonné

C’est tôt le samedi 19 novembre 2022, qu’un bébé d’à peine quelques heures a été retrouvé abandonné devant un domicile familial. L’acte s’est produit au quartier Météo dans la commune urbaine de Kankan.

Fatoumata Diallo, une mère de famille a été parmi les premières personnes à retrouver ce bébé devant sa famille. Elle raconte : « Quelqu’un a déposé ce bébé nu et emballé dans un pagne devant notre maison, dans un sceau. A la découverte du sceau, on s’est approché et c’est là qu’on a trouvé ce bébé qu’on venait manifestement de mettre au monde. Il est en bonne santé et sa mère l’a même lavé avant de venir le déposer là. Comme nous sommes près du chef de quartier, on s’y est rendus avec l’enfant afin qu’il alerte les autorités au plus haut ». Mme Diallo qui émet le souhait que les autorités lui permettent « d’héberger ce bébé ».

Justement, informé de la situation, El hadj Moussa Condé, chef de quartier de la Météo, a pris un certain nombre de dispositions. D’autant que, rappelle-t-il : : « Ce n’est ni le premier bébé, ni le second, encore moins le troisième bébé que l’on retrouve dans mon quartier ». Le chef qui n’a pas de mots assez durs pour décrire l’action de celles qui abandonnent ces bébés. Il trouve notamment que ce sont des « femmes irresponsables ». En tout cas, lui ne comprend pas leurs actions. « On ne peut pas supporter neuf mois de grossesse et jeter son bébé un beau matin », estime-t-il.

Pour en revenir aux dispositions qu’il a prises, il dit avoir alerté ses responsables hiérarchiques et les médias, dès qu’il en a été lui-même informé.

Quand notre reporter quittait les lieux dans les bandes de 12 heures, le bébé était encore avec la femme au domicile du chef de quartier, dans l’attente de l’arrivée des autorités locales.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com