29 ans après, Houphouëtiste un jour mais pas toujours ?

Cher père fondateur,

Cela fait 29 ans que tu es partie…

En 1993, certains néo-révolutionnaires d’aujourd’hui étaient des bambins et d’autres encore n’étaient qu’à un stade embryonnaire de leurs vies.

Nous, plus jeunes, t’avons connu et appris à l’école de la République de Côte d’Ivoire.

Nous avons bénéficié des avantages et des opportunités de tes choix politiques, respectueux de la vision post – indépendance que tu avais de notre belle patrie.

Tu es l’un des seuls intemporels qui fait l’unanimité des logiques partisanes et non partisanes dans notre pays et tu as transcendé l’histoire de l’Afrique.

L’houphouëtisme vibre dans les cœurs ivoiriens même si ton héritage est à l’épreuve de grandes batailles.

Autour de l’effervescence des choix de tes héritiers « naturels » ou encore de « circonstances » et de leurs gestions des affaires, en ce jour, j’ai deux questions à te poser :

Es-tu fier de cette Côte d’Ivoire d’aujourd’hui et du travail de tes héritiers, 29 ans après ton départ ?

Sommes-nous au crépuscule ou à l’aurore de l’houphouëtisme ?

Je dois te dire que même si le climat n’est pas sombre chez nous, nous restons très sincèrement en quête de repères idéologiques pour un nouveau souffle …

Au crépuscule du parcours des premières générations de tes héritiers, il serait plus que temps d’amorcer l’aurore de tes jeunes successeurs.

Merci d’avoir défini les grands chapitres de l’histoire ivoirienne.

Repose en paix Excellence.

Tall Madina

≠Colombe Noire

Analyste politique et géostratégique, diplômée en Études Stratégiques, Sécurité et Politique de Défense. Chercheuse sur les questions de terrorisme dans la zone sahélo-saharienne, éditorialiste et écrivaine. Présidente du Mouvement Nouvel Afrique – Nouvelle Génération

Facebook : Tall Madina Officiel / Tall Madina