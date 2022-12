EVENEMENT : Ks Bloom en concert live à Conakry

En cette fin d’année, Conakry grouille d’évènements culturels. Des concerts et autres soirées sont programmés aux quatre coins de la capitale, avec dans certains cas des artistes de dimension internationale. Et c’est dans cette logique que la structure Mala Events a fait venir le chanteur ivoirien de gospel, Ks Bloom, pour une soirée prévue ce vendredi au 224 Lounge de Lambanyi, dans la commune de Ratoma.

« Nous avons l’honneur de vous confirmer la présence de celui qu’on a tant attendu en Guinée », s’est écrié Mathieu, le patron de Mala Events, au cours de la conférence de presse que la structure a organisée ce jeudi 29 décembre. Sur le lieu choisi pour abriter la soirée, il explique : « Nous avons constaté qu’en fin d’année, les gens se focalisent beaucoup trop sur le centre-ville. Pourtant, il n’y a qu’une rentrée et sortie. C’est donc pour faciliter les choses pour les mélomanes que nous avons préféré choisir le 224 Lounge qui est situé en haute banlieue de Conakry mais également qui a un espace convivial pour les événements ».

Pour sa part, le manager de l’artiste annonce les couleurs. « Ks Bloom fera un concert 100% live », assure-t-il

L’artiste lui-même invite « invite tout le monde sans exception à prendre part à ce concert ». Ks Boom qui promet de faire passer un message d’amour à l’occasion. « Si dans les autres concerts, on boit et on fait toutes sortes de bêtises, pourquoi quand on parle de Dieu, on pense qu’on ne pourra pas le faire ensemble ? Moi je dirais que tout est possible et qu’on peut bien le faire. Donc, j’invite tous mes fans à sortir massivement pour chanter le nom de Dieu ensemble », réitère Ks Boom.

De son vrais nom Souleymane Kader Koné, KS bloom est un artiste chanteur du gospel. Il a à son actif un album sur le marché. Mais il s’est rendu également populaire sur les réseaux sociaux, avec son morceau ‘’C’est Dieu’’.

Aminata Camara