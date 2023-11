Siguiri : des hommes armés tuent un orpailleur, emportent or et matériel

A Siguiri, la lutte contre les bandits, déclenchée par les autorités locales peine à dissuader les malfaiteurs. C’est ainsi que le samedi 4 novembre 2023, pendant que tout le pays était tenu en haleine par l’exfiltration de Moussa Dadis Camara et Cie, trois bandits lourdement armés ouvraient le feu sur un orpailleur qui a succombé à ses blessures plus tard.

Les faits se sont produits dans le district de Kolenda, commune rurale de Doko, située à une cinquantaine de kilomètres du centre-ville de Siguiri. Selon les explications de Madou Sidibé, habitant de Kolenda que nous avons joint au téléphone, les trois assaillants sont arrivés sur une moto de marque TVS. Ils ont d’abord dépouillé un premier orpailleur avant de tuer le second qui voulait s’enfuir. « C’est dans la boutique de Amara Keita qu’ils sont rentrés en première position. Ils l’ont attaché et emporté de l’argent, l’or et des machines détectrices d’or. Quand ils ont quitté, ils sont arrivés dans une boutique située à moins de 200 mètres de la première, trois jeunes étaient dedans et ils les ont mis au respect. Ils ont dévalisé la boutique et emporté des biens notamment de l’or, de l’argent et trois machines. Quand le jeune a voulu fuir, l’un des bandits lui a tiré dessus et il est mort », a-t-il confié au téléphone de notre correspondant.

Le défunt, nous rapporte-t-il, qui n’était âgé que de 22 ans, s’appelait Ibrahima Bah était originaire de Bissikirima (Dabola).

Pour l’heure, les bandits restent introuvables et le corps de la victime a été remis à sa famille.

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com