Ousmane Gaoual Diallo : « Est-ce qu’on peut enlever quelqu’un et l’amener à moto » ?

Dans la matinée du samedi 4 novembre, Moussa Dadis Camara, Moussa Tiegboro Camara, Blaise Goumou et Claude Pivi, dans le box des accusés du procès du 28 septembre, se sont évadés de la Maison centrale de Conakry où ils sont en détention depuis plus d’un an. Mais leurs avocats, invoquant notamment le renforcement récent du dispositif sécuritaire autour de la prison civile de Conakry, se refusent à admettre la thèse de l’enlèvement. Ils disent leurs clients avoir été enlevés. Ce à quoi Ousmane Gaoual Diallo, le porte-parole du gouvernement, a réagi hier dimanche chez nos confrères de France 24.

Selon Ousmane Gaoual Diallo, il est difficile d’admettre que Dadis et Cie ont été enlevés. D’autant que, dit-il, les assaillants ont amené les accusés à moto. « Ils se sont déplacés sur une moto. Deux personnes. Est-ce qu’on peut enlever quelqu’un et l’amener à moto. C’est difficile sans la volonté de la personne qui part », estime celui qui est aussi le ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie numérique.

Autre chose que le ministre a fait remarquer, c’est le fait le fait que les 4 détenus exfiltrés de la Maison centrale n’étaient pas les seuls en rapport avec les événements du 28 septembre. « Ils ne sont pas les seuls accusés dans ce procès qui se trouvent à la maison centrale. Pourquoi ce sont ces quatre personnes liées à l’accusation, qui sont parties », s’interroge-t-il ? Il se refuse néanmoins à donner davantage de détails, en estimant que c’est aux enquêteurs de répondre à cette question.

Concernant celui qui aurait commandité cette opération, le porte-parole du gouvernement signe et persiste : « c’est le fils d’un des accusés, en l’occurrence le colonel Claude Pivi ».

À rappeler que Moussa Dadis Camara, Moussa Tiegboro Camara et Blaise Goumou ont été retrouvés et ramenés à la maison centrale de Conakry. Le colonel Claude Pivi, quant à lui, reste toujours introuvable.

Aliou Nasta