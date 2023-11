Global Fairness Initiative : Kabinet Komara élu Président du Conseil d’administration

C’est la première fois qu’un Africain est élu président du Conseil d’administration de la Global Fairness Initiative (GFI), une ONG fondée par Karen Tramontano (Etats-Unis), ancienne cheffe de cabinet du président Bill Clinton. Et c’est notre compatriote, ancien premier ministre, Kabinet Komara, que ce choix s’est porté. Il remplace Danilo Turk, ancien présent de la Slovénie.

L’élection de Kabinet Komara coïncide avec le 20ème anniversaire de l’ONG qui qui « œuvre pour promouvoir une approche plus équitable et plus durable de la mondialisation afin de garantir que ses bénéfices profitent à tous, y compris les travailleurs pauvres ». « Mes félicitations à GFI pour 20 ans de travail visant à relever les communautés pauvres du monde entier. Ce fut un plaisir de travailler aux côtés des dirigeants de ce conseil d’administration et je suis très heureux que mon ami Kabinet Komara préside désormais cette organisation exceptionnelle » a déclaré le président sortant, Danilo Turk.

Membre du CA depuis 6 ans, sa politique et sa connaissance de l’Afrique vont être un levier sur lequel la GFI va s’appuyer pour matérialiser davantage ses engagements pour le continent. « C’est un honneur de présider le conseil d’administration de GFI et de faire avancer notre mission visant à créer un avenir plus équitable et plus durable pour les travailleurs du monde entier. Je suis reconnaissant pour l’intendance et l’amitié de Danilo, ainsi que pour la confiance que Karen et le conseil d’administration ont témoignée dans mon leadership. J’attends avec impatience notre travail ensemble au cours des années charnières à venir », a réagi l’ancien premier ministre.

L’élection de Kabinet Komara a été saluée par Karen Tramontano, fondatrice de la GFI. « Je suis également très reconnaissant pour le soutien du président Turk au cours de ces nombreuses années et pour l’engagement de Kabinet et de l’ensemble de notre conseil d’administration dans le travail important de GFI » a-t-elle dit.

La Global Fairness Initiative est une ONG internationale qui s’efforce de créer une approche plus équitable et durable du développement économique et de faire en sorte que l’économie mondiale profite à ceux qui en ont le plus besoin, à savoir notamment les travailleurs pauvres du monde.

Ibrahima Kindi Barry