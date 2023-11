Rapports sexuels et allaitement : qu’en disent l’Islam et la médecine ?

Souvent entourée de mythes et faisant l’objet de tabou, au sein de nos sociétés, la sexualité reste souvent associée à des préjugés et autres stéréotypes n’ayant rien à avoir avec les données scientifiques. Mais quelquefois, les fausses croyances, tout aussi faussement adossées à la religion sont d’une telle prégnance qu’elles passent pour des vérités. Il en est ainsi de cette croyance selon laquelle relation sexuelle et allaitement ne seraient pas compatibles. Un reporter du Djely a sollicité l’avis d’un religieux et d’une professionnelle de la santé. Entre les croyances et la réalité, c’est tout un océan.

Mamadou Djouldé Barry, imam dans une mosquée de la place, commence par préciser les cas dans lesquels les relations sexuelles sont prohibées entre conjoints. La première condition, dit-il, ce sont les menstrues (règles). « Toucher sa femme sexuellement en état de menstrues, cela est formellement interdit en Islam », martèle-t-il, catégorique. L’autre période durant laquelle un homme est défendu de toucher son épouse, c’est pendant les lochies. « C’est-à-dire l’écoulement du sang après l’accouchement, qui dure 30 à 40 jours, selon les personnes », précise l’imam. « C’est seulement quand ces deux conditions sont réunies que l’homme est invité à ne pas toucher sa femme sexuellement. Encore que là aussi, ils peuvent tout de même s’embrasser, ils peuvent même masquer les parties intimes et se coucher ensemble, tout est possible entre eux, sauf la pénétration », insiste-t-il. D’ailleurs, il cite un verset du Coran ainsi disposé : « Vos femmes sont vos champs ! Venez à vos champs comme vous le désirez ». Mamadou Djouldé Barry en profite pour relever qu’il est néanmoins « interdit de venir à sa femme par la partie anale, ça aussi c’est formellement interdit par l’islam »

Revenant à l’incompatibilité supposée entre relations sexuelles et allaitement, il trouve l’explication dans le fait que les sociétés ont l’habitude de colporter des croyances qui, au fil des années, prennent un semblant de vérité. « Les pratiques anciennes font croire que des choses sont interdites, alors même que ça n’a pas d’explication. Alors, nous devons lever ce mythe qui existe au tour de la question. Qu’elle allaite ou pas, si ce n’est dans les deux conditions citées précédemment, des relations sexuelles sont permises avec votre femme, en tout cas du point de vue l’islam », rappelle le leader religieux.

Il se refuse néanmoins de se prononcer sur un éventuel lien qui pourrait exister entre le sperme et le lait maternel. « S’agissant du rapport entre le sperme et le lait maternel, là je suis mal placé, puisque ça relève de la médecine. Mais s’il est prouvé que le sperme peut avoir un quelconque impact sur le lait maternel, on doit arrêter les relations intimes pour donner un temps à la femme d’allaiter. Mais pour le moment, sur la foi de mes connaissances, cela n’est pas démontré », explique l’imam.

Estimant que l’Islam est une religion qui facilite les choses, il souligne que dans le cas des lochies, le délai maximal est de 40 jours. « Au-delà de 40 jours, elle doit considérer ce sang hors lochies et chercher à se traiter », recommande-t-il. Ceci étant, le choix d’avoir des relations intimes ou pas revient ultimement, selon lui, au couple.

Le leader religieux se prononce aussi sur la planification familiale. « Le planning familial, dit-il, est permis en islam, mais la limitation d’enfants est quand même interdite, puisque ça va à l’encontre des textes islamiques »

Les professionnels de la santé ne reconnaissent pas, eux non plus, l’incompatibilité hypothétique entre les relations intimes et l’allaitement maternel. Mme Diallo Kadiatou, exerçant au Centre médical communal (CMC) de la Minière soutient que l’ignorance est à la base de cette croyance. Elle appelle donc à lever ce mythe. « Généralement, le sexe est tabou dans notre société, donc cela conduit plusieurs personnes à des situations de ce genre qui ne méritent vraiment pas d’être vécues. Au niveau de nos structures sanitaires par exemple, c’est un sujet qui est toujours détaillé par les spécialistes. Précisément dans notre CMC, à chaque fois que nous sommes avec les dames qui nous posent des questions se rapportant à ce sujet, nous avons comme réponse la méthode appelée MAMA (Méthode allaitement maternel et de l’aménorrhée). Elle suppose que pendant les premiers 6 mois de l’enfant, si vous n’avez pas vos règles et que vous n’avez rien donné à l’enfant comme nourriture en dehors du lait maternel et ses médicaments, vous pouvez avoir des rapports avec votre partenaire sans contracter une grossesse. Mais dès que l’enfant dépasse 6 mois ou vos règles reviennent ou que vous donnez à l’enfant d’autres nourritures que le lait maternel, cette méthode n’est plus valable », explique-t-elle.

Pour ce qui est du cas de l’effet néfaste que les relations intimes auraient pour le lait maternel, « ce n’est pas vrai. Ce sont les parents illettrés qui ont inculqués cela aux gens sous prétexte que ça peut avoir des répercussions sur l’enfant. Mais ce n’est pas prouvé par la médecine ». Il ne s’agirait que d’un mythe. « Vous pouvez bel et bien vous entretenir sexuellement avec votre époux, même étant nourrice. A condition que dès après l’action, vous devez vous laver proprement avant de donner le sein à l’enfant. Puisque pendant les rapports c’est comme si vous êtes en activité, donc la température change, le corps est chaud et la personne transpire. Donner à ce moment-là le lait à l’enfant a des conséquences. Et ce sont ces questions que les gens imputent au sperme de l’homme. Or, il n’en est rien », appuie-t-elle.

Aliou Maci Diallo pour LeDjely.com