Guinée-UNFPA : le comité de pilotage poursuit sa mission à N’zérékoré

Après l’étape de la région administrative de Kankan, la mission suivi-évaluation du huitième programme de développement pays Guinée-UNFPA (2018-2022), que mène le comité de pilotage conduit par l’Inspecteur général de la santé, est depuis ce jeudi 16 novembre 2023 dans la région forestière. A l’instar du menu des étapes précédentes, la mission s’est attelée à visiter les sites des bénéficiaires des appuis du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA). Ce, après avoir rencontré le gouverneur de la ville de N’zérékoré pour décliner l’objectif de la mission.

Le comité a commencé sa série de visites par l’hôpital régional de N’zérékoré où elle a échangé avec le personnel. C’est d’abord Dr N’Nanfadima Keita, médecin chef de la maternité de l’hôpital régional, qui a fait un récapitulatif des activités de son service durant la période 2021-2023. Dans la foulée, elle a dévoilé la liste de quelque kits sanitaires dont le service a bénéficié de l’organisme onusien en charge des questions de population. « Les kits de prise en charge des urgences des Violences basées sur le genre (un échographe), des médicaments pour la prise en charge des urgences obstétricales pour réduire le taux de mobilité et de mortalité maternelles », a-t-elle énuméré, entre autres. Elle en a aussi profité pour formuler un plaidoyer en faveur du renforcement des capacités du service. « Nous sollicitons la contractualisation à la fonction publique de nos médecins internes et sage femmes, car le service de maternité de l’hôpital régional de N’zérékoré n’a que deux médecins titulaires. Ensuite, disponibiliser des ventouses, d’un échographe, des tables d’accouchement, des tables opératoires, des boites d’accouchements, de césarienne et d’AMIU », a-t-elle indiqué.

De là-bas, la mission a rencontré et échangé avec la jeunesse de la région dans le cadre du nouveau programme. A ce niveau, c’est d’abord Makan Soumaoro, présidente de l’ONG ‘’Espace enfant’’ qui a tout d’abord pris la parole pour solliciter un accompagnement de l’UNFPA. « Nous avons eu à travailler avec l’UNFPA dans plusieurs programmes. Donc, nous en tant qu’une organisation féminine, nous voudrons qu’il y ait l’amélioration des nouveaux programmes dans le cadre de la protection des femmes et des enfants en région forestière », a-t-elle fait savoir. Au sujet de l’échange, a-t-elle estimé, « la rencontre a été très fructueuse. On a donné nos points de vue par rapport au nouveau programme, surtout au sujet des cas de prise en charge des violences basée sur le genre et les cas de viol notamment. Donc, les partenaires doivent mettre les outils nécessaires à la disposition des structures locales afin de faciliter leur travail », a sollicité l’activiste.

La mission a également tenu une rencontre au centre de Santé de Yalenzou pour échanger avec la population sur les violences basées sur le genre, les mutilations génitales féminines et sur les femmes victimes de fistules obstétricales. Cette étape a pris fin par la visite des différentes salles de soins du centre de santé de Yalenzou.

La délégation du comité de pilotage s’est également rendu dans l’enceinte de l’atelier de couture dédié aux filles et femmes vulnérables, qui a reçu un montant de 10 000 $ pour sa création. Mais le comité n’a pas apprécié le constat qu’il a trouvé sur place.

Pour conclure cette première journée de l’étape de N’zérékoré, le comité a tenu une réunion technique avec les inspecteurs régionaux de la jeunesse, du plan , de la santé, de la promotion féminine afin de faire une revue sur les activités du huitième programme de développement Guinée-UNFPA. Revue qui a débouché sur des recommandations en vue du renforcement des capacités du nouveau programme.

Aminata Camara