Alphonse Charles Wright ordonne des poursuites contre Dr. Mamadou Pèthè Diallo

On en sait un peu plus sur les raisons du limogeage, avant-hier soir, du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr. Mamadou Pèthè Diallo. En effet, selon le ministre de la Justice et des Droits de l’homme, qui a ordonné des poursuites judiciaires contre le désormais ex-ministre. Il est reproché à Dr. Pèthè des faits présumés de « corruption, enrichissement illicite, concussion au préjudice de l’Etat ». Les accusations ainsi portées contre l’ancien ministre auraient trait à la convention liant l’Etat guinéen à la société ZMC. Les injonctions du ministre Charles Wright font également allusion à l’acquisition de vaccins ainsi qu’à la concession de l’hôpital Donka.

indépendamment des faits allégués dans ce document par le ministre de la Justice, on évoque aussi au nombre des raisons, les rapports difficiles que le ministre entretenait avec le chef du gouvernement et même tout aussi compliqués entre lui et sa cheffe de cabinet, Kaïté Sall.

Ledjely.com