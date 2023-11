Promouvoir l’excellence sportive et scolaire des jeunes filles en Guinée : Focus sur le programme Foot for Change lancé par la Fondation SMB-Winning

Pour sa 5ème année, le programme Foot for Change, lancé par la Fondation SMB-Winning, et encadré par l’académie Foot Élite, tire un premier bilan. En près de 5 ans, le programme, qui vise à accompagner des jeunes guinéennes dans leur parcours sportif et scolaire, a soutenu plus de 300 jeunes filles. La promotion 2023-2024 compte 80 jeunes guinéennes sélectionnées pour leur mérite, tant académique que sportif, et leur motivation pour intégrer le programme.

Foot for Change, initiative de la Fondation SMB-WINNING, est un programme visant à promouvoir l’excellence sportive et scolaire des jeunes filles de Guinée. Celui-ci est soutenu et encadré par l’association Foot Elite, présidée par le footballeur international Fodé Mansaré et dirigée par Fodé Camus Camara. L’objectif de Foot for Change est d’offrir à de jeunes Guinéennes passionnées de foot et aspirant à réussir leurs parcours scolaire une double formation, sportive et scolaire de qualité, facilitant ainsi leur insertion socio-professionnelle et leur développement personnel.

Pour Frédéric Bouzigues, Secrétaire Général de la Fondation SMB-Winning, Foot for Change s’engage résolument à promouvoir l’égalité des chances et à prévenir les discriminations de genre : « A travers ce programme, la Fondation SMB-Winning s’engage depuis plusieurs années à offrir aux jeunes filles les mêmes opportunités que les garçons dans l’éducation et le football, visant à créer un environnement équitable et inclusif. Ce qui est important, c’est qu’à travers les valeurs sportives et éducatives, ces jeunes filles puissent se réaliser et aient un parcours marqué par tout ce que le programme est en mesure de leur apporter. »

Le programme Foot for Change accompagne ces jeunes filles vers l’épanouissement et l’autonomisation. Gage d’ouverture et d’inclusion, le sport représente un véritable levier de performance en donnant le goût de l’effort et l’envie de se dépasser. C’est pourquoi, dans la volonté de suivre les jeunes filles aspirant à suivre un parcours tourné vers le football, Foot for Change leur propose un cursus de sport-études facilitant leur insertion socio-professionnelle. Celui-ci met en avant les valeurs de discipline et de persévérance, tout en encourageant un mode de vie actif par le biais du football.

Fodé Camus Camara, directeur de l’académie Foot Élite, partenaire du programme Foot for Change, ajoute que l’implication des parents dans le programme est primordiale : « Pour que cet accompagnement fonctionne, il est nécessaire que les parents se sentent intégrés. Leur soutien et leur encouragement sont précieux, c’est pourquoi Foot for Change s’adresse aussi à eux. Et s’agissant des jeunes filles, l’objectif du programme est d’en faire de grandes citoyennes de notre pays, qu’elles deviennent des rôles-modèles pour leur quartier. Avec Fodé Mansaré, nous sommes persuadés que c’est comme cela qu’elles peuvent s’en sortir. »

Le programme s’adresse à des jeunes filles, âgées de 6 à 20 ans. Celles-ci sont sélectionnées sur la base de leurs résultats scolaires, de leur motivation et à la suite de deux entretiens. Le premier est individuel pour bien comprendre les envies de chaque jeune fille. Et le second est réalisé avec les parents pour s’assurer du soutien familial dans ce parcours d’excellence. Toutes bénéficient d’un encadrement sportif de haut niveau et d’un soutien dans la poursuite de leurs études. Ainsi, 180 000 dollars ont été alloués sur l’année 2023 par la Fondation SMB-Winning ainsi qu’en prévision des activités sur l’année 2024. C’est aujourd’hui 300 filles qui ont bénéficié de ce programme exigeant. Au fil des années, 10 d’entre elles ont eu l’opportunité d’être sélectionnées dans les équipes nationales (U16 et U20) par la Fédération Guinéenne de Football (Féguifoot).

Dienaba Keïta-Hann, marraine Foot for Change, précise les objectifs de cette année : « Il s’agit d’amener les jeunes filles bénéficiaires du programme à se découvrir à travers des formations de développement personnel, d’être engagées dans la poursuite de leur parcours éducatif ainsi que de leur carrière. Le football peut les amener à acquérir une culture de la réussite. Nous souhaitons raviver l’espoir, leur montrer que plusieurs voies sont possibles et qu’elles sont en capacité de réussir, elles aussi. »

Pour raconter son programme, la Fondation a réalisé une série de portraits en vidéo. Ces témoignages font intervenir toutes les parties prenantes, à savoir les responsables de la Fondation, les coachs, la marraine et bien sûr les jeunes filles.

Djanka Kouyaté, étudiante, ancienne bénéficiaire du programme Foot for Change et joueuse Foot Élite, conclut : « Le programme a apporté trois choses essentielles à la jeune fille que je suis : l’éducation, l’instruction et le suivi. Il nous a imposé des normes, dans notre parcours comme à l’extérieur, dans notre quartier. Beaucoup en Guinée pensent que le football n’est pas fait pour les jeunes filles, mais cette discipline va de pair avec les études. À toutes les jeunes Guinéennes qui aiment le sport, je souhaite leur dire qu’il faut qu’elles se battent et aillent au bout de leurs efforts. »