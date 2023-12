Siguiri : une femme surprise en train d’enterrer son bébé

Le mardi 12 décembre 2023, une nourrice a été appréhendée en train d’enterrer son nouveau-né. La scène s’est produite dans le district de Bouré Fatoya

La mise en cause s’appelle Poret et était auprès de sa grande sœur. Elle a été appréhendée en train d’enterrer son bébé qu’elle venait d’accoucher. Selon les informations recueillies auprès d’un membre de la Croix- rouge locale, Poret avait accouché mais l’enfant était mort. C’est ainsi qu’elle a décidé d’enterrer ce dernier sans en informer personne : « C’est le président de la Croix rouge qui m’a demandé de me rendre là-bas. Je me suis rendu dans une concession où un nouveau-né était déposé au beau milieu de la concession. Une couverture était déposée sur lui, mais il était presqu’en état de décomposition. C’est ainsi je l’ai ramassé et emballé dans un caoutchouc et pour aller le présenter à la police ».

Aux dernières nouvelles, la femme a été conduite devant la maison d’arrêt pour des fins d’enquêtes et le bébé a été enterré sur autorisation des autorités.

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com