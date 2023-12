Adresse à la nation : Mamadi Doumbouya salue l’élan de solidarité

C’est après 72h de l’incendie survenu dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023 au dépôt central de la Société guinéenne de pétrole (SGP), situé au centre-ville de la commune de Kaloum, que le président de la transition s’est adressé à la nation, hier mercredi 20 décembre via la télévision nationale. Un court message que le chef de l’Etat a mis à profit pour magnifier et se féliciter de la chaine de solidarité qui s’est spontanément mise en branle pour venir en aide aux sinistrés. Une marque de sympathie et de compassion qui s’est manifestée aussi bien à l’intérieur que de la part de la communauté internationale.

Décrivant l’incident comme un « incendie dévastateur », le colonel Doumbouya a indiqué que celui-ci avait provoqué des pertes humaines, des blessés, des sans-abris et des dégâts matériels importants. Soulignant la résilience du peuple de Guinée, le président de la Transition a notamment déclaré : « Je vous adresse mes sincères condoléances et mes vœux de prompte rétablissement aux blessés qui sont déjà intégralement et gratuitement prise en charge par l’Etat ».

Ce malheureux évènement aura néanmoins démontré, selon le chef de l’Etat, la capacité des Guinéens à se mettre ensemble pour faire face aux difficultés et aux défis. « L’impressionnante chaine de solidarité qui s’est spontanément mise en place ici et à l’Étranger en est une parfaite illustration. L’esprit civique et l’engagement citoyen de l’ensemble des Guinéens, unis et solidaires, envers nos victimes face à ce malheureux évènement est l’une des preuves éloquentes de notre grande capacité à franchir cette autre étape pénible de l’histoire de notre pays, grâce à la foi inébranlable et la résilience de chaque Guinéenne et de chaque Guinéen ».

La mise en exergue de cette solidarité spontanée ne suffira cependant à taire la controverse qui a déjà commencé au sujet de son discours qui, aux yeux de beaucoup d’observateurs, n’était pas à la hauteur de l’enjeu et du moment.

Aminata Camara