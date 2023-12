Faux, cette photo ne montre pas une foule autour d’une station-service en Guinée !

Cette photo ne montre pas une foule autour d’une station-service en Guinée. Une puissante explosion s’est produite dans la nuit du 17 au 18 décembre décembre, peu après minuit, dans le principal dépôt d’hydrocarbures de la Société guinéenne de pétrole (SGP) à Kaloum, centre administratif et des affaires de la capitale guinéenne, Conakry. L’explosion a causé un gigantesque incendie au-dessus du dépôt de carburant situé précisément au quartier de Coronthie. Le gouvernement dénombre provisoirement 18 morts et plus de 200 blessés.

Quelques heures après le déclaration de l’incendie, le gouvernement a ordonné la fermeture temporaire des stations-service à Conakry mais aussi à l’intérieur du pays. Une décision qui a créé une pénurie de carburant. Dans un communiqué lu dans le journal télévisé du mardi 20 décembre par le porte-parole du gouvernement, cette décision a partiellement été levée. Désormais, le gasoil peut être servi dans les différentes stations-service du pays.

Pour évoquer une supposée pénurie de carburant, des internautes ont publié sur Facebook, des images parfois fausses. C’est le cas de la page Paikoun Saré Officiel. Sur cette dernière, cette photo où l’on voit prétendument une immense foule autour d’une station-service en quête du carburant a été commentée plus de 1000 fois et partagée plus de 600 fois. Accompagnée d’une étrange légende « votre paradis est devenu l’enfer » (SIC) ce qui laisse supposer que l’image a été prise quelque part en Guinée. Mais c’est faux !

Pour remonter à l’origine de l’image, nous avons commencé par faire des recherches inversées d’image. Nos recherches via Google Images ainsi que sur Yandex se sont avérées infructueuses. Nous nous sommes tournés vers Fotoforensics, un autre outil de vérification pour détecter d’éventuelles manipulations et retouches de la photo. Sur l’image à droite, vous observez le clonage de l’image par son auteur.

Les mêmes résultats ont été obtenus à travers l’outil Forensic d’InVid. Là, nous avons trouvé des traces de clonage de l’image. Le cliché a été manipulé pour obtenir les résultats sur la photo publiée sur la page Facebook Paikoun Saré Officiel.

Compte tenu de la profusion de la désinformation par cette page, des internautes demandent depuis hier son signalement massif à Meta, propriétaire de Facebook.

Verdict

Cette image montrant une foule réunie autour d’une station-service n’est pas réelle. Elle ne montre pas des Guinéens en quête de carburant. La photo a été retouchée afin d’ajouter des éléments pour tromper les internautes.

Cet article a été rédigé par Mamadou Oury Diallo dans le cadre du projet d’Éducation au Média à l’Information et au Numérique Plus (EMIN +) avec le soutien de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). Il a été édité par Thierno Ciré Diallo et approuvé par Boubacar Sanso Barry, le directeur de publication de Ledjely.com

Vous avez une information à apporter autour de cette affaire ? Une erreur à signaler dans l’article ? Ecrivez-nous à : [email protected] . Nous pourrions mettre à jour cet article !