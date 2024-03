EDG : Mamadi Doumbouya renvoie le DG et ses deux adjoints

Quelqu’un devait nécessairement payer pour la crise sans précédent que l’on connait depuis quelques jours dans le secteur de la desserte électrique. D’autant que la crise a déjà coûté en pertes en vie humaine et que les réactions commençaient à revêtir des tournures insurrectionnelles. Eh bien, dans l’après-midi de ce samedi, via un décret diffusé sur la télévision nationale, le président de la Transition, a renvoyé le Directeur général de la Guinéenne d’électricité (EDG) et ses deux collaborateurs directs, respectivement Laye Sékou Camara, Fodé Soumah, DG adjoint en charge de l’exploitation et Abdoulaye Koné, en charge de l’amélioration et de l’efficacité.

En attendant la nomination de leurs remplaçants respectifs, c’est au Directeur de la production que le décret confie d’assurer l’intérim

Fodé Soumah