Education : une concession scolaire réduite en cendres à Kissidougou

Situé au quartier Ernesto, dans la commune urbaine de Kissidougou, le groupe scolaire privé ” François Socobois”, a été consumé par un incendie. Le sinistre s’est déclaré dans l’après-midi d’hier dimanche, 17 mars 2024. Le bilan est alarmant. Les dossiers des élèves, les documents de la direction et certains table-bancs, tous partis en fumée. Un mystère reste au tour de l’origine de cet incendie.

Rencontré sur les ruines de son école, le directeur de l’établissement déplore le drame. C’est aux environs de 13 heures que le feu se serait déclaré, selon lui. De fait, lui-même n’y était pas. Ce sont les parents d’élèves qui l’ont alerté. « A mon arrivée, certains de ses parents essayaient de forcer la situation pour défoncer le portail principal. Mais le feu n’était plus maîtrisable. Le feu a tout consumé sur son passage. Les livrets des élèves mais aussi nos documents de direction », a regretté Fara Lambert Kamano.

A l’en croire, l’école n’était pas électrifiée et était fermée. « Le samedi, on avait fermé toutes les salles de classes et même le portail principal, mais on ne sait pas comment le feu là s’est déclaré ? En plus l’établissement n’est pas électrifié et même le courant d’EDG n’arrive pas la journée », a-t-il expliqué, désemparé.

Les parents des élèves évoluant dans l’école se demandent comment leurs enfants vont pouvoir poursuivre les cours pour le reste de l’année. « Personnellement, j’ai deux de mes enfants ici. L’un fait la 3ème année, alors que le plus grand fait la 6ème année. Avec cet incendie, nos enfants ne pourront pas venir à l’école. Surtout ceux-là qui font l’examen d’entrée en 7ème année. Donc, je demande aux responsables de l’éducation de faire tout pour que nos enfants fassent l’examen », a plaidé Hawa Kamano.

Il faut préciser que les incendies dans les écoles, cela commence à devenir récurrent dans la commune urbaine de Kissidougou. En début de ce mois, une autre école a en effet été également consumée.

Niouma Lazare Kamano, correspondant régional pour ledjely.com