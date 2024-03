Ministère du Plan : Rose Pola Pricemou passe la main à Ismaël Nabé

Après 15 mois passés à la tête du ministère du plan et de la Coopération internationale, Rose Pola Pricemou quitte le département pour désormais diriger celui des Postes, des Télécommunications et de l’Economie numérique. Elle a passé le témoin à son successeur, Ismaël Nabé, ce vendredi, 15 mars 2024.

La cérémonie de passation de service a commencé par un discours chaleureux de la ministre sortante, Rose Pola Pricemou, saluant le travail de son équipe et soulignant les réalisations clés de son mandat. Sous sa direction, selon elle, le ministère a posé des jalons significatifs dans la planification stratégique et la coopération internationale, renforçant ainsi la position du pays sur la scène mondiale.

Au lendemain de son arrivée à la tête du ministère du Plan et de la Coopération internationale, Rose Pola Pricemou dit avoir élaboré un plan d’action axé autour des points suivants :

La gouvernance du département,

La planification du développement

Le suivi des politiques sectorielles,

Le renforcement de la coopération internationale,

La coordination et la production de l’information statistique

La capture du dividende conformément

A l’occasion de la cérémonie d’hier, elle s’est attelée à faire le bilan qu’elle laisse par rapport à chacun de ces points.

Si elle se réjouit de son bilan, Rose Pola Pricemou admet néanmoins qu’elle laisse des défis que son successeur devra relever. Il s’agit notamment de « la poursuite méthodique de l’effort de mobilisation des ressources techniques, humaines et financières, impératif qui s’impose à tous. C’est pourquoi il serait vivement souhaitable de poursuivre la réalisation du diagnostic fonctionnel du département, finaliser la mise en œuvre du PRI, poursuivre l’élaboration du rapport volontaire de mise en œuvre des ODD, la réalisation des schémas régionaux d’aménagement et de développement, moderniser l’élaboration du cadrage, concrétiser les annonces de financement du PRI, poursuivre la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement des statistiques, faire adopter la politique des populations en conseil des ministres et opérationnaliser l’observatoire national du dividende démographique »

Son successeur, Ismaël Nabé, promet de poursuivre les réformes pour permettre au département d’accomplir les missions stratégiques qui lui sont assignées. Missions au nombre desquelles celle de la mobilisation des ressources auprès des partenaires. Une mission d’autant plus ardue que le monde vit un contexte pas évident, parce que « marqué par une concurrence accrue entre les États dans la mobilisation des financements publics et privés nécessaires aux investissements dans les projets structurants mais aussi dans les projets Partenariat Public-Privé. C’est aussi une mission de veille stratégique et d’impulsion en matière de choix de développement qui lui est assignée impliquant un bon suivi-évaluation dans une démarche participative et inclusive. Avec à la clé l’amélioration des performances et de la mise en œuvre des actions en termes d’efficacité et de satisfaction des populations », indique Ismaël Nabé.

Estimant que la Guinée est à la « croisée des chemins », le nouveau ministre dit mesurer « l’importance de ces nouvelles fonctions qui me sont confiées. Car le département est chargé à mettre la Guinée dans le chantier de l’émergence ».

Fodé Soumah