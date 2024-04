Appel d’offres : pour son site de Sangaredi, la CBG recherche un conseiller(e) Biodiversité Faune et Habitat

Relevant du Coordinateur Biodiversité le(a) titulaire du poste assurera le suivi de la mise en œuvre du Plan de gestion de la Biodiversité (BAP) en matière de la faune et habitat avec les différents consultants et experts nationaux et internationaux. Son rôle est d’accompagner le programme du BAP pour l’atteinte des objectifs de Gain-Net (NG) et de l’absence de perte net (NNL). Zéro perte sur la faute et l’habitat.

FP Conseiller Biodiversité Faune et Habitat (1)