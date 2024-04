Musèlement de la presse : les acteurs vont demander une rencontre avec le général Doumbouya

La crise dans le secteur de la presse privée perdure et les acteurs s’impatientent. Les associations des professionnels de la presse étaient en conclave ce jeudi 18 avril 2024 pour justement envisager d’autres démarches susceptibles d’aider les médias à sortir des nombreuses restrictions (brouille des fréquences, retrait du bouquet de Canal+) à eux imposées depuis désormais cinq mois.

Après avoir fait le tour de de toutes les entités et personnes ressources qui auraient pu aider à débloquer cette dont les facilitatrices du dialogue inter-guinéen, la primature – aussi bien sous Bernard Goumou que Bah Oury – la HAC et même les chancelleries et les religieux, sans succès, les associations de la presse entendent s’adresser plus directement au président de la Transition, le général Mamadi Doumbouya. Pour cela, une demande d’audience lui sera adressée. « Les médias qui se meurent, d’autres qui sont carrément fermés. Et c’est pourquoi aujourd’hui les associations de presse réunies à cette rencontre, ont décidé de pousser le curseur un peu plus haut. C’est-à-dire, de demander officiellement une rencontre avec le général Mamadi Doumbouya, le président de la république à l’effet justement de venir discuter de problèmes qui assaillent la presse », a indiqué le président de l’URTELGUI, par ailleurs président du Conseil d’administration de la Maison de la presse, Aboubacar Camara.

Cette décision a été retenue au terme d’une seconde rencontre qui a réuni l’ensemble des faîtières du monde de la presse – y compris le syndicat des professionnels de la presse en Guinée (SPPG), à la Maison de la presse de la Minière.

Dans cette nouvelle démarche, le premier défi sera de décrocher la fameuse audience.

N’Famoussa SIBY