Remy Lamah/SOGUIMAP : l’affaire renvoyée à l’audience du 16 mai

Les débats dans l’affaire ministère public, l’Etat et la société ZMC contre le médecin Général Rémy Lamah et la société SOGUIMAP pendante devant la chambre des appels de la CRIEF n’ont pas eu lieu à l’audience de ce jeudi, 18 avril 2024. Comme cela était pourtant prévu.

En effet, si les prévenus et leurs avocats étaient présents à l’audience, par contre, une des parties, à savoir la société ZMC et ses conseils, a brillé par son absence.

A rappeler que l’ancien ministre de la Santé et de l’hygiène publique, le médecin général Rémy Lamah, et la société SOGUIMAP SARL, représentée par dame Rash Poline Bakoli Kolié, sont poursuivis devant cette Cour par l’Etat guinéen, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, et la société ZMC, représentée par Dr. Mamadou Pathé Sow, pour corruption dans la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics et complicité. Il convient de souligner également qu’en première instance, l’ancien ministre, le 31 juillet 2023 précisément, avait été déclaré non coupable. En conséquence de quoi, elle ordonnait sa libération pure et simple.

Fodé Soumah