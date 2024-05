Technologie : bientôt la 1ère édition du Grand Prix ANSUTEN de la Tech et de l’Innovation !

A la faveur d’une conférence de presse qu’elle a animée ce mercredi 15 mai 2024, l’Agence nationale du service universel des télécommunications et du numérique (ANSUTEN) a lancé officiellement la première édition du concours du grand Prix ANSUTEN de la Tech et de l’innovation. La cérémonie s’est déroulée dans une résidence de la place en présence de la ministre des postes et télécommunications et de l’économie numérique.

Prenant la parole, le directeur général de ANSUTEN, Sékou Oumar Barry a donné les raisons du lancement de ce concours : « Nous lançons ce grand prix ANSUTEN pour la Tech et l’innovation qui est un appel à candidature visant à identifier les projets novateurs capables de dynamiser l’innovation dans le domaine du numérique ».

Toujours selon lui : « le grand prix ANSUTEN de la Tech et de l’innovation

Incarne ainsi l’espoir et l’ambition d’une Guinée prospère et connectée.

En favorisant l’innovation, nous contribuons non seulement à la croissance économique mais aussi à créer des emplois à travers des projets innovants qui verront le jour. Ce projet témoigne de notre engagement résolu envers une économie numérique innovante, où l’accès équitable aux services essentiels est une réalité pour tous ».

Très concrètement, trois prix seront décernés dans le cadre de ce concours :

– 1er lauréat : 200 000 000

– 2e lauréat : 150 000 000 GNF

– 3e lauréat : 100 000 000 GNF

« Ça c’est pour récompenser l’effort et le temps mis pour préparer ce projet. Ensuite il y a un accompagnement pour les trois premiers prix de 250 millions qui n’est pas un numéraire. On ne va pas donner en cash, mais il fera l’objet d’accompagnement technique, formation, montage du projet, jusqu’à la réalisation du projet. Ce que nous voulons éviter, c’est que très souvent on a vu de beaux projets dormir dans les tiroirs. En plus de récompenser la personne qui a pensé au projet, qui a eu cette idée novatrice, il faut qu’on l’accompagne pour l’exécution du projet… » explique le directeur général de ANSUTEN.

En plus des trois premiers lauréats, les quatre (4) autres finalistes de cette première édition bénéficieront d’un accompagnement technique à hauteur de 50 000 000 GNF chacun pour développer leur projet.

Sur ce point, le directeur général ANSUTEN précise : « l’idée n’est pas seulement la récompense, ce n’est pas la solution du projet, c’est de voir le projet exécuter, devenir une réalité ».

Pour cette première édition, un jury composé d’experts dans le domaine des TIC ou des télécommunications sera mis en place.

Présidant la cérémonie, Rose Pola Pricemou, ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique a rappelé avant tout que l’innovation et la digitalisation restent des moteurs essentiels de nos croissances.

Pour terminer, la ministre Pola a lancé un vibrant appel à la jeunesse guinéenne en lieur signifiant que ce concours est un formidable qu’elle doit mettre à profiter démontrer ses talents.

Fodé Soumah