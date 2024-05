Save the date : Deuxième édition du Forum des Mines et du Développement Durable (FOMIDE) : J-30 FOMID2024

Conakry, le 28 mai 2024, Nous avons le plaisir d’annoncer la tenue de la deuxième édition du Forum des Mines et du Développement Durable (FOMIDE) qui se tiendra les 27 & 28 juin 2024 au Riviera Royal, à Conakry.

Le lancement du projet Simandou suite à la finalisation des derniers détails de l’accord prévoyant l’investissement de Baowu dans le groupement Winning a ouvert la voie à la mise en valeur du plus grand gisement de fer non encore exploité dans le monde.

En 2022, la première édition du Forum des Mines et du Développement Durable (FOMIDE) avait réussi à mobiliser les principaux acteurs du développement de la Guinée et ceux du secteur minier que sont la Primature, le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, des Mines et de la Géologie, Rio Tinto Simfer, Winning Consortium Simandou, la Société Minière de Boké, l’ANAIM, la Chambre des Mines de Guinée, le Conseil National de la Transition, la société civile et bien d’autres parties prenantes du secteur extractif guinéen autour des sujets vitaux d’exploitation durable des ressources naturelles.

La deuxième édition du FOMIDE ambitionne d’intensifier et d’amplifier les efforts de ces parties prenantes et de poursuivre la sensibilisation des publics cibles sur l’urgence d’une vision durable et d’une action responsable dans la conception et la mise en œuvre de la politique minière de notre pays.

Le thème de cette deuxième édition, “Transformation Durable des ressources : état des lieux, solutions et perspectives”, mettra en lumière les pratiques et les innovations nécessaires pour assurer une exploitation responsable et durable des ressources naturelles. Le FOMIDE réunira les principaux acteurs du secteur extractif, des représentants du gouvernement, des experts en durabilité, des ONG et d’autres parties prenantes pour discuter des enjeux et des perspectives d’exploitation durable des ressources minières en République de Guinée.

Au programme : des panels, tables rondes, ateliers interactifs, stands d’exposition et sessions de réseautage, offrant un espace de partage d’expériences, d’innovation et de partenariats stratégiques, en faveur du développement durable de la Guinée.

Les détails complets du programme, les intervenants et les modalités d’inscription seront disponibles prochainement sur nos canaux de communication.

Informations : M. Hassan Hilal SYLLA (+ 224) 621 66 62 55 ou M. Adramet BARRY au (+ 224) 612 20 10 10/ E-mail : [email protected] .

Le FOMIDE, Parlons Mines, Pensons Développement Durable !!!